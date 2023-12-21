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21/12/2023

施伯雄吳千語Post結婚相放閃！著中西禮服完成證婚儀式！預告：正式婚禮將於明年舉行

#吳千語 #施伯雄 #百億富三代 #影視娛樂
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　　吳千語跟「百億富三代」男友施伯雄拍拖多年，近來激罕高調放閃，而兩人已在12月16日舉辦證婚儀式，二人正式婚禮將於明年舉辦。

 

　　吳千語及施伯雄向大家發布喜訊：「致所有關愛吳千語及施伯雄的親朋好友：我們攜手欣喜公佈一則喜訊！我們於12月16日在雙方親友見證下完成證婚儀式，而正式婚禮將於明年舉行。新階段的開始，有著無限美好可能等待著我們共同探索。我們無比期待這段新的旅程，準備好迎接一生中最幸福的時刻。再次感謝大家的關心與祝福，祝願每一個心中有愛的人都幸福美滿，平安快樂！ 吳千語及施伯雄敬上」

 

 

　　而吳千語今日亦在IG甫相分享喜悅，「Forever is you. Now onto planning the wedding.」

 

 

　　兩人在12月16日舉辦證婚儀式，跟隨傳統分別穿上中式禮服及西式禮服。當中吳千語棄穿傳統的中式裙褂，穿上中國風的大紅色連身長裙，雙手和頸項都掛上龍鳳鈪等金器，至於施伯雄同樣是中式禮服，一對新人拉起囍球將施伯雄爺爺及爸爸施子清一家人連繫一起。

 

　　至於下午的證婚儀式轉為西式婚禮風，吳千語穿上超低胸簡約白色婚妙，手執馬蹄蘭花作為花球，跟穿上西裝禮服的施伯雄一齊接受朋友們的祝福。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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