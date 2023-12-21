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21/12/2023

比比星期四｜聯儲局時鴿時鷹 明年減息步伐仲有變數？｜大和下調多隻科技股評級 平台股步入寒冬？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　2023年只剩下5個交易日，股市假日氣氛濃厚，不少股份在年結前因基金大戶調整組合而呈一定波幅，大市近日調整後，恒指昨天（20日）守住10天線，不過20天線已見明顯阻力，資金入市態度審慎，節前港股一動不如一靜？聯儲局主席鮑威爾於上周罕有放鴿，透露在議息會議上曾商討減息，隨即引發市場人士對當局明年減息的憧憬。不過其後多名聯儲局官員對鮑威爾的鴿派說法降溫。當局態度屬曖昧不明，反映明年息口或仍有變數？近期電商平台股受壓，日前傳出抖音可能向阿里巴巴(09988)洽購「餓了麼」業務，對美團(03690)將構成競爭壓力。抖音已作出否認，美團股價回穩返80元水平，惟整體經營環境依然困難，平台高增長時期已過？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/y7RJoC9qGKw

 

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