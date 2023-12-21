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21/12/2023

MIRROR演唱會｜姜濤被問身形回應羨慕隊友食極唔肥！無偶包鼻毛再次失守外露

#姜濤 #MIRROR #人氣男團 #邱士縉 #影視娛樂
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　　人氣男團MIRROR日前到啟德出席明年1月舉行的演唱會記者會，12子以全黑或黑白造型亮相。每次出場都化晒妝執得好靚仔嘅佢哋，今次有人竟然失手，鼻毛叉晒出嚟，認真唔多雅觀。

 

　　近年姜濤身形成為討論話題，今次姜濤被問到會唔會跟大表哥邱士縉（Stanley）操肌，佢就斬釘截鐵話冇，不過就有跑步練氣。而問到Stanley會否捉姜濤一齊操練？他笑言：「捉唔到啦，咁大個人使乜捉，要嚟就會嚟！」不過姜濤就好羨慕其他成員食極唔肥，唯獨自己要節食減肥，AK聞言就反駁：「我哋都羨慕你啲錢使極都使唔晒！」

 

 

　　除咗身形，姜濤今次個樣都「出咗事」！未知係咪休息唔夠，面上嘅暗粒明顯多咗，化妝都遮唔到；除此之外，仲有唔少鼻毛外露，真係完全冇偶像包袱，勁real、勁true、勁貼地，原來姜濤都同大家一樣係有鼻毛呀！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　其實姜濤喺大概兩年前已經試過發生同類事件。當時佢去到商業二台節目《早霸王》任嘉賓，大談秘密兼玩遊戲。節目中，DJ Marco問姜濤照鏡時第一眼會睇面上訪個部位？姜濤當時自爆要檢查鼻毛，因為曾經試過令佢好尷尬︰「有一個廣告我無抆到（鼻毛），廣告出咗街，跟住有粉絲指住。（真係咁誇張？）好誇張，關於鼻毛都有一個秘密，遲啲再講。」森美追問姜濤何時開始有此習慣，他回應︰「當時我無意識到呢個問題咁嚴重，男仔唔係好care，但自此照鏡都照咗個鼻先。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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