  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

21/12/2023

【FOCUS】預測明年前仆後繼，與風險共存方王道

#2024預測 #美股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　自10月27日觸底，錄得史上罕有最快反彈的美股，周三（20日）尾盤突然急挫，給華爾街有關標指明年「最牛上看5400點」的預測當頭澆下一盆冷水。時值一年將盡，各機構紛紛發表2024年預測，當美股展現波動性隨時一觸即發，劍橋金融學教授迪姆松（Elroy Dimson）有關風險的論述不得不提，「Risk means more things can happen than will happen（風險意味著可能發生的事比將要發生的事多）。」

 

牛氣衝天　VS　尾盤急挫

 

　　內地頂級投行「年度十大預測」連續兩年近全軍覆沒，盡顯「不確定性」的殘酷，但無礙機構前仆後繼對來年爭相押注。面對美股此輪最快反彈－－短短36個交易日，標指、納指分別上漲16%、19%，羅素2000指數更飆升24%，高盛、德銀看標指明年見5100點，美銀、加拿大皇家銀行則看5000點。

 

隔夜標指尾段急挫，市值蒸發約6000億美元。(AP)


　　FOMO（fear of missing out，害怕錯過）心態下，僅上周五（15日），標指ETF就錄得208億美元淨流入，刷新單日紀錄，Fear&Greed Index亦近半年來首次觸及80的「極度貪婪」水平。

 

　　隔夜美股調整，是轉勢還是獲利了結，又或者是對沖基金平倉，市場各有解讀。但正如迪姆松所言，風險的產生，正正來自可能結果的多樣性。換言之，當人們堅信A大概率將發生，但實際發生的往往是B，所謂「預測」或從來只是人類的一廂情願。

 

超級預測員、蓋茨看明年

 

　　儘管如此，從國家、機構到名人，仍爭相對來年發表高見。標榜「早些看見未來（See the future sooner）」的預測公司Good Judgment，招募全球多個「專業超級預測員（各領域精英）」作出以下預測：關於美國大選，民主黨有63%機會贏得選舉人票及公眾票；關於英國大選，工黨有75%機會贏得多數議席；關於俄烏戰爭，91%機會雙方不會在明年10月前宣布休戰協議；關於中國經濟，明年GDP有56%的機會增速超4.5%。

 

「超級預測員」預測民主黨有63%機會贏得明年美國總統大選，是耶非耶？(AP)


　　而在微軟創始人比爾蓋茨看來，2024年將是選舉投票人數創紀錄的一年，近60個國家、40億人口將舉行總統、州長、議員選舉，而此將塑造氣候變化、公共衛生的未來。

 

　　他並預測，在2024年，人們將看到大量新技術進入市場，即使其中任何一項都無法得到廣泛應用，但注定將為未來十年大規模的技術繁榮奠定基礎。關於人工智能，他預計如美國這樣的高收入國家，距離普通大眾廣泛使用AI還有18至24個月的時間。

 

未來只是可能性，難量化

 

　　不過，上述63%、75%、91%、56%種種機率預測，在有「價值投資大師」之稱的橡樹資本創始人馬克斯（Howard Marks）看來，不過是「用於交流」的數字，因為未來只是一種可能性，無法量化、無法建模，故此無法衡量某事發生的機率。

 

　　正因為此，他不太看重宏觀預測，亦不關注短期市場波動，而是在意十年後賺多少。就2024年投資環境，他表示，過去13年最有效的投資策略，未來數年可能都未必再跑贏；生活在不確定的年代，投資者正正要學會跟不確定打交道，與風險共存。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#2024預測 #美股

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk