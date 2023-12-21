交稅優惠｜一文睇清6大銀行信用卡/ 支付平台交稅優惠！東亞$550現金回贈 / 滙豐$600獎賞錢 / WeChatPayHK人人可搶$50（附登記連結）

每次到了交稅的日子，大家都會想知不同的銀行或支付平台會不會推出優惠，分擔一下自己的交稅壓力。今次，就會跟大家看看6大交稅優惠，最高回贈有$550，即睇銀行或支付平台的優惠！

交稅優惠│1. 中銀信用卡：最高回贈$500

第一個要講的優惠是中銀信用卡，大家只要在即日起至2023年12月29日，透過BoC Pay App、網上銀行、手機銀行或中銀香港信用卡微信賬戶登記中銀信用卡。在於推廣期內，以合資格信用卡累積合資格簽賬滿$1,000 或以上，及單一最高之合資格繳稅交易金額滿$15,000 或以上，即享以下現金回贈：

繳稅金額$15,000-$49,999，即回贈$50

繳稅金額$50,000-$99,999，即回贈$100

繳稅金額$100,000-$199,999，即回贈$200

繳稅金額$200,000- $299,999，即回贈$300

繳稅金額$300,000或以上，即回贈$500

若選擇分期付款，即日起至2023年12月31日 ，大家可額外最高有$2,000的現金回贈，當中有$1,000港元現金回贈及以「分期新客戶」專享的$1,000回贈，不過要留意分期的每月手續費為0.18%。

日期：即日起至2023年12月29日

詳情按此

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