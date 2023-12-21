日式火鍋任食放題推介！最平$169食到！120分鐘狂食頂級牛小排、廣島蠔 / 涮涮鍋+燒薩摩牛 / 港式沙爹濃湯 / 任食日本直送宇治抹茶雪糕

天氣轉冷，如果要想吃甚麼，相信大家第一時間都會想起打邊爐。而香港的火鍋餐廳有很多，有台式、港式、日式等等，真的款式各有不同。而今次就為大家推介4間日式火鍋放題餐廳，大家可以選餐廳時多一個選擇！

日式火鍋│1. 牛摩：$169任食上品牛肌腹放題

講到日式放題，大家又有沒有聽過牛摩呢？牛摩在kkday上有優惠，當然要提一提！日式火鍋放題專門店牛摩設有不同等級的牛肉供客人選擇，除了食肉之外，更有自助放題區，放題中有多款火鍋配料、飲品及乳酪甜品供應。而牛摩的湯底方面有：博多豚骨濃湯、港式特濃沙嗲湯、昆布鰹魚清湯、蟲草花雞白湯等等。牛摩提供了90分鐘上品牛肌腹放題，75折優惠，平日的價錢為一位$169，而星期六至日及公眾假期的價錢為一位$179。大家可以食到上品牛肌腹、豚肉、雞肉、溫泉蛋、牛摩飯、溫泉蛋牛摩飯等等，真的性價比超高。不過要留意，大家記得最少1天前致電分店訂座，訂座時需註明使用KKday，而用餐時間為下午6時至10時半，KKday的優惠只是即日至2023年12月31日，不適用於12月22至26日。

圖片來源：kkday

圖片來源：kkday

若大家聖誕想食的話，就要以原價打邊爐了，不過早前牛摩就指在12月21日至12月24日，凡惠顧晚市火鍋放題，每2人即送1份免費極上和牛或1個牛摩環保袋，贈品數量有限，送完即止。

牛摩

地址：沙田沙田中心3樓61-63號舖、將軍澳貿業路8號新都城中心二期2樓2060-2062號舖、屯門時代廣場南翼3樓21號舖、馬鞍山新港城中心2樓2724-30號舖、荃灣千色匯1期2樓2031號舖、上水廣場5樓513號舖、調景嶺景嶺路8號都會駅2樓039號鋪

日期：即日至2023年12月31日，不適用於12月22至26日

詳情按此

下一頁：$298起120分鐘任食美國頂級牛小排+有日本帶子、廣島蠔