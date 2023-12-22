聖誕燈飾全城打卡！本地設計師昔日將電影場景、演唱會舞台化身商場聖誕燈飾！懷念富溫度感裝置，設計師湯兆榮：希望令大家變返一個小孩！

踏入12月，香港每個角落都被聖誕節點亮，這個商場有戶外太空熊，那個商場中庭放置巨型北極熊，就連平日摩登感十足的高樓大廈也掛滿閃爍的燈飾！今年聖誕，你到過多少個地方打卡？每一個發光發亮、無論小型得可觸碰，還是如整座山般巨型的裝置，在鏡頭一秒拍下之前，不知經過多少設計師和人員的努力！設計師Andy湯兆榮以往設計過大大小小的商場聖誕裝飾，或許你和我都曾在他的心血面前拍照留念。究竟從設計師眼中，聖誕裝飾傳遞著甚麼訊息？他最想為人帶來怎樣的體驗？怎樣的聖誕裝飾最令人難忘？

自小對「美」執著埋下讀設計的願望

每次見到Andy都是一身斯文的打扮，衣服上只要有一條皺褶，也要立刻處理好。原來這種整潔與愛美的心，早於幼稚園就開始萌生。Andy回憶起小時候與媽媽的對話：「當時上學的鞋子是布鞋，縫線位置有點皺了，我嚷著一定要換一對，否則不上學」。長大後對藝術產生濃厚興趣，中小學的壁報板成為他展現天賦的舞台，更主動請求視覺藝術科老師讓他報會考，整理自己的作品集！在學期間，一次偶然參觀大學的設計學生畢業展，對於中學生的Andy而言，無疑是大開眼界，對於設計學生的作品嘆為觀止，於是立志要考入設計系！

中學畢業後，Andy果然成功投考香港演藝學院的舞台設計科，幾年間在不分晝夜埋頭苦幹，一手一腳建造出屬於自己的設計、模型，逐步把天馬行空的想法活靈活現地呈現於人前，過程辛苦卻無比享受。

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