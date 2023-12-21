數碼轉型 | 將傳統鐘錶業結合科技！社交媒體教鑒別、製限量款式、公開成交價格！名錶寄賣平台成功打入年輕人市場助傳承鑒賞收藏文化

在人人手機不離身的今天，手錶已不再是知悉時間的必要工具，然而名牌錶廠的精湛工藝及名錶的保值潛力依然令不少愛好者趨之若鶩。坐標香港、面向全球的名錶寄賣平台Wristcheck結合實體店及網店的業務模式，以比名店及拍賣行親民的體驗及佣金制度，及製作知識及趣味性兼備的社交媒體內容，成功打入年輕消費者市場。筆者最近就與其中兩位創辦人交流，聽聽他們如何在香港打造一個世界級的平台，並將名錶收藏文化延續下去。

Wristcheck於2020年由20多歲的名錶愛好者Austen Chu、前時裝電商HBX高級副總裁Sean Wong，以及曾協助多間初創在亞洲擴充的推手Henek Lo合夥創辦，他們還聘請從瑞士學師的錶匠專家，負責手錶的鑒定認證及維修保養。今年初該公司獲得800萬美元投資，領投的包括由戈壁創投管理的AEF大灣區基金以及「糖王」郭鹤年家族第三代郭孟雄旗下的K3 Ventures。

獲VC投資 實體店+網店並駕齊驅

「我們從港幣1萬元以下的入門款，到價值港幣4,000多萬的百達翡麗（Patek Phillippe）都有交易過，價格範圍很闊。」Wristcheck的實體店位於中環置地廣場，以灰色為主調的裝潢簡約而不失型格，Henek及Sean身穿輕鬆的T恤衛衣牛仔褲，沒有與名錶價格一般的距離感。「把店開在中環，是想給顧客信心，代表品質保證」，Henek說。

店內最吸引筆者的是一面「名錶牆」，即使手錶陳列於玻璃櫃內，顧客仍可透過感應手勢的科技，免接觸控制手錶360度轉動，從多角度近距離查看細節。科技元素為店鋪增添了一點與傳統鐘錶店不同的現代感及年輕氣息。

坊間不乏手錶拍賣網站或二手名錶店，Wristcheck有何特別之處？Henek指，名錶店的氣氛或會令剛入門的買家望而卻步，收藏名錶亦經常被視為「老一輩」的喜好，Wristcheck就致力改變這樣的觀感，透過提升交易價格的透明度，讓買家和賣家擁有更大自主權，冀吸引年輕用家。現時該平台的用戶超過七成為35歲以下。

逾四成顧客不足30歲 佣金為拍賣行一半

「今天戴的手錶可能幾年後會考慮賣出，然後再買另外一隻。」Henek說，Wristcheck運用大數據，在網站公開各種錶款的成交價格走勢，令用家掌握買賣的最佳時機，且透過手機便可交易。另外，拍賣行一般收取25%-30%的高額佣金，該平台則固定為6-12%。

為了吸引世界各地的潛在顧客， Wristcheck為每一隻手錶拍攝近距離、多角度的圖片，在網站上清晰說明手錶的細節及新舊程度，例如標出有瑕疵的地方。「若價格超過港幣100萬，我們會透過視像通話和顧客溝通，為對方提供像親臨香港門店一樣的購買體驗。」Henek指。

瑞士錶廠合作限量款式 社交媒體教鑒別真假名錶

除了買賣二手名錶，Wristcheck還致力建立自己的品牌風格，並和不同品牌推出限量聯乘款式。其今年代理的Atelier Wen限量錶款，就由兩位在中國內地求學的法國年輕人構思，並由內地為數極少精通「機刻雕花（guilloché）」的錶匠以輕盈的鈦金屬打造，配上較為少見的綠色錶盤及背面的「中國風」龍紋雕刻，限量100隻，據悉在社交媒體開賣15分鐘便告售罄。Wristcheck與瑞士知名錶廠L'Epée合作設計生產的手榴彈型鐘錶，亦令筆者印象深刻。

筆者還留意到，Wristcheck的社交媒體頻道經常製作一些寓教於樂的視頻內容，例如由專家教分辨真假勞力士、評價名人手錶收藏、限量名錶開箱、不同價位的運動錶比拼及鐘錶業內人士訪問同時亦宣傳了品牌，以簡短有趣的形式向名錶愛好者及一般大眾傳播鑒賞資訊。

坐標香港 打造世界級平台

Henek指，香港是瑞士手錶出口的最大市場，能在香港打造這樣一個面向世界的平台，令其十分驕傲。過去十多年在科創圈打滾，幫不少初創（如Airbnb）拓展市場，他寄語有志創業的人，今天的創業環境優於十年前，有各式各樣的投資者及資源的支持，只要有可行的點子，總會有人認可，現時是創業的好時機。Sean指，創業難免要面對困難或失敗，能站起來並重新制定策略往前走，是創業者很重要的質素。

筆者欣賞創辦人們為傳統的鐘錶行業加入科技手段，並結合當今流行的傳播方式，令傳統行業進一步煥發活力；有了一個更透明、安全的交易平台，亦有助提升年輕一輩對名錶收藏文化的興趣。