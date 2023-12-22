22/12/2023
炒栗子番薯小販檔出沒注意！港九新界有齊！一文睇晒邊度買炒栗子、煨番薯、鹽焗鵪鶉蛋
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
踏入冬天，一架架栗子車開始在各區街頭出沒，有時行經港鐵站，空氣中飄來炒栗子、煨番薯的香氣總叫人停下腳步，買走半磅栗子、鹽焗鵪鶉蛋，回家好好細味這種冬日美味。今次為大家整理港九新界炒栗子車的出沒地點，下次有緣遇上，可以捧住一袋熱哄哄的栗子回家最滿足。
香港區
● 銅鑼灣時代廣場附近、波斯富街近羅素街交界
● 上環永和街近干諾道中交界
● 天后港鐵站 A1 出口
● 北角新光戲院對面、港鐵站 B 出口外
九龍區
● 港鐵旺角東站附近、亞皆老街近染布房街交界
● 港鐵太子站 B1 出口
● 港鐵九龍塘站 G1 出口
● 港鐵觀塘站 D 出口
● 太子荔枝角道始創中心對面
● 美孚巴士總站
新界區
● 葵涌運動場附近
● 大埔運頭街附近
● 沙田源禾路運動場門口
● 港鐵粉嶺站附近
● 元朗又新街
● 屯門良景邨巴士總站
● 將軍澳海悅豪園商場門口
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