炒栗子番薯小販檔出沒注意！港九新界有齊！一文睇晒邊度買炒栗子、煨番薯、鹽焗鵪鶉蛋

踏入冬天，一架架栗子車開始在各區街頭出沒，有時行經港鐵站，空氣中飄來炒栗子、煨番薯的香氣總叫人停下腳步，買走半磅栗子、鹽焗鵪鶉蛋，回家好好細味這種冬日美味。今次為大家整理港九新界炒栗子車的出沒地點，下次有緣遇上，可以捧住一袋熱哄哄的栗子回家最滿足。

香港區

● 銅鑼灣時代廣場附近、波斯富街近羅素街交界

● 上環永和街近干諾道中交界

● 天后港鐵站 A1 出口

● 北角新光戲院對面、港鐵站 B 出口外

九龍區

● 港鐵旺角東站附近、亞皆老街近染布房街交界

● 港鐵太子站 B1 出口

● 港鐵九龍塘站 G1 出口

● 港鐵觀塘站 D 出口

● 太子荔枝角道始創中心對面

● 美孚巴士總站

新界區

● 葵涌運動場附近

● 大埔運頭街附近

● 沙田源禾路運動場門口

● 港鐵粉嶺站附近

● 元朗又新街

● 屯門良景邨巴士總站

● 將軍澳海悅豪園商場門口