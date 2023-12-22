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22/12/2023

炒栗子番薯小販檔出沒注意！港九新界有齊！一文睇晒邊度買炒栗子、煨番薯、鹽焗鵪鶉蛋

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Text: Louise Yuen

　　踏入冬天，一架架栗子車開始在各區街頭出沒，有時行經港鐵站，空氣中飄來炒栗子、煨番薯的香氣總叫人停下腳步，買走半磅栗子、鹽焗鵪鶉蛋，回家好好細味這種冬日美味。今次為大家整理港九新界炒栗子車的出沒地點，下次有緣遇上，可以捧住一袋熱哄哄的栗子回家最滿足。

 

 

香港區

●    銅鑼灣時代廣場附近、波斯富街近羅素街交界
●    上環永和街近干諾道中交界
●    天后港鐵站 A1 出口
●    北角新光戲院對面、港鐵站 B 出口外

 

九龍區

●    港鐵旺角東站附近、亞皆老街近染布房街交界
●    港鐵太子站 B1 出口
●    港鐵九龍塘站 G1 出口
●    港鐵觀塘站 D 出口
●    太子荔枝角道始創中心對面
●    美孚巴士總站

 

新界區

●    葵涌運動場附近
●    大埔運頭街附近
●    沙田源禾路運動場門口
●    港鐵粉嶺站附近
●    元朗又新街
●    屯門良景邨巴士總站
●    將軍澳海悅豪園商場門口

 

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