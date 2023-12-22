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22/12/2023

混合工作模式成疫後新常態！靈活辦公室不盲目拓展、過分加槓桿！TEC創辦人︰賺到錢才再投資

#靈活辦公室 #共享空間 #TEC #投資 #混合工作模式 #上班族 #管理學
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　　疫情時大量企業容許員工在家及遙距工作，不少在疫後也希望員工回到辦公室，但靈活辦公的文化已漸植根於企業及上班族心中。

 

　　The Executive Centre（TEC）創辦人及首席執行官Paul Salnikow接受專訪時表示，對靈活辦公的需求有信心，但要小心經營，不盲目拓展，再靠平等的團隊精神來挽留及吸引人才。

 

　　Paul Salnikow在訪問中強調，TEC不是做房地產生意，而是服務行業的一員，為客戶提供靈活的辦公室、共享空間，甚至協助舉辦活動、進行招聘，支持其業務運作。

 

設投資管理團隊 不過分加槓桿

 

　　疫情前，靈活辦公室及共享空間在香港，甚至全球的主要城市發展迅速，當行家透過借貸、四出吸納投資者加速發展時，Paul仍堅持一步一腳印的「持續發展」及「light debt」經營模式。當時，或許被視為太保守，當疫情下TEC仍有能力拓展業務時，證明了他相當睿智。

 

　　「24個月前，不少企業的財務也被視為很健康，當利息不斷上升時，現在就面臨財務困境。我們一向十分小心，不會作過分槓桿投資。內部設有投資管理團隊，去管理及分析投資、拓展機會。我們不是只求壯大，更希望獲得更多利潤。」簡單來說，就是賺到錢才再投資、拓展業務。

 

The Executive Centre創辦人及首席執行官Paul Salnikow表示，約30%收入是來自提供服務，故強調不是完全靠辦公室租賃為主。

 

　　如在疫情期間在中環拓展業務，他表示經過詳細計劃及規劃，不是風險性投資。「以士丹利街28號為例，現已達90%出租率。」TEC與業主有策略性合作，為全幢大廈進行詳細規劃，當中有適合商務聚餐、飲咖啡、飲酒的餐廳，也有舉辦活動空間；而辦公室亦有多種組合，結合靈活、方便各類商業活動為賣點。

 

　　對於WeWork進入破產保護程序，以及全球各地商業房地產市場陷入衰退，低檔共享辦公空間的容量和供應明顯減少，Paul堅信精明的靈活辦公空間營運商會受惠於後疫情時代的新常態。企業保留混合工作模式安排、對靈活的辦公室租賃策略，對靈活和共享辦公空間仍有需求。

 

全球逾200商務中心 出租率9成

 

　　疫後不少人感到香港的經濟復甦不似預期，對前景迷惘，Paul對香港仍然有信心，香港是他事業的成長點。TEC在1994年於香港創立，至今在全球設有逾200家商務中心，會員達4.7萬，主攻亞太及中東市場，83%的客戶是跨國公司，出租率約90%。「大家都期望疫情結束後經濟會快速回復繁榮，但忘記了疫情實際只在幾個月前結束。」他指不少企業在去年已做好今年的計劃，而當時香港仍有入境限制，故相信來年香港情況會比今年好。

 

　　不過，他指疫後的營商機會正在改變，現在大家要更努力工作，更估計香港寫字樓租金在多年攀升後，未來仍有調整空間，或約下跌20%。「2024年將是改進和修正的一年。」由於疫情期間已進行拓展，Paul表示暫時在香港集中拓展服務，而不是據點。「香港正處於轉型之中，不少企業仍然希望在港發展、做生意。同時，他們也想做對沖，不能確定未來3、6年甚至9年的計劃。」以月租形式的靈活辦公空間變得更有商機，Paul指企業平均租用36至37個月。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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