2024買黃金ETF

還有大約一星期，2023年就要過去，大家應該都在部署2024年的投資策略吧！而這個時候，為2023年作一個總結，也算恰當的時候呢！



簡單來說，息口變化是今年投資的一個主軸。去年起，美國不斷大幅加息，市場人士形容，美國是「暴力加息」。這樣帶來的後果是，資金一面倒流向美元，令美元獨大。



因此，除了美國市場或相對成熟的市場在有資金優勢下而表現尚可外，其餘大部分市場都在缺乏流動性下不斷陰乾，當中又以中港市場因受累內地經濟放緩更形弱勢。



到了下半年，美國聯儲局開始放慢加息步伐。事實上，今年下半年，聯儲局只在7月加過一次息，幅度僅0.25厘。到了上周的今年最後一次議息，點陣圖更顯示，明年有機會減息0.75厘。



大家都相信，美國不可能長期保持高息環境，因為中長線來說，息口高企，會令她承擔更高的債息支出。



因此，當美國息口前景明朗化之後，環球投資市場開始逆轉，債息回落，美元強勢也無以為繼。現在估計，明年整體投資市場都會向好，尤其是之前回落較大的市場或者環節，都應該會有較明顯的反彈。

今年金價大約升了一成。（資料圖片）



當中我最想提一種投資工具，那就是黃金。理論上，在加息周期時，黃金不會是投資者鍾愛的工具，因為揸金沒有利息收。如是，我何不沽金套現？把錢造定期也更好。



但現實是，今年黃金價格的表現尚算不俗，全年大約上升了一成。自從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，金價就開始走強，今年4月終於突破每盎司2000美元的水平。



另外，由於俄烏戰事刺激資源價格上升，一度推高全球通脹，也支持金價。本來，通脹上升是利好金價的，因為大家都認為買金可以保值，但現實上，通脹上升就會促使有關金融當局加息，加息又反過來不利金價。



現在息口環境逆轉了，未來利息向下機會很大，如果地緣政治風險未能解除，黃金仍然會是資金避難所。



投資黃金，最直接當然是買實金，即金條或金粒等等。但要注意，買實金要儲存，很多人都可能放在保險箱，而這也牽涉成本。因此，另一個參與黃金投資的方法，就是在銀行開個紙黃金戶口，那就可以免卻存入實金的麻煩。



另外，再簡單一點，就是買入黃金的ETF（交易所買賣基金）。現時港交所(00388)已有幾隻黃金ETF掛牌，這種ETF的運作和盈富基金(02800)相近，它們的走勢會跟足金價，買賣也相對方便和快捷（相對於紙黃金），例如價值黃金ETF(03081)和SPDR金ETF(02840)。