  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

22/12/2023

2024買黃金ETF

#基金債券攻略 #黃金 #金價 #投資 #理財 #ETF
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　還有大約一星期，2023年就要過去，大家應該都在部署2024年的投資策略吧！而這個時候，為2023年作一個總結，也算恰當的時候呢！
　
　　簡單來說，息口變化是今年投資的一個主軸。去年起，美國不斷大幅加息，市場人士形容，美國是「暴力加息」。這樣帶來的後果是，資金一面倒流向美元，令美元獨大。
　
　　因此，除了美國市場或相對成熟的市場在有資金優勢下而表現尚可外，其餘大部分市場都在缺乏流動性下不斷陰乾，當中又以中港市場因受累內地經濟放緩更形弱勢。
　
　　到了下半年，美國聯儲局開始放慢加息步伐。事實上，今年下半年，聯儲局只在7月加過一次息，幅度僅0.25厘。到了上周的今年最後一次議息，點陣圖更顯示，明年有機會減息0.75厘。
　
　　大家都相信，美國不可能長期保持高息環境，因為中長線來說，息口高企，會令她承擔更高的債息支出。
　
　　因此，當美國息口前景明朗化之後，環球投資市場開始逆轉，債息回落，美元強勢也無以為繼。現在估計，明年整體投資市場都會向好，尤其是之前回落較大的市場或者環節，都應該會有較明顯的反彈。

 

今年金價大約升了一成。（資料圖片）

　
　　當中我最想提一種投資工具，那就是黃金。理論上，在加息周期時，黃金不會是投資者鍾愛的工具，因為揸金沒有利息收。如是，我何不沽金套現？把錢造定期也更好。
　
　　但現實是，今年黃金價格的表現尚算不俗，全年大約上升了一成。自從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，金價就開始走強，今年4月終於突破每盎司2000美元的水平。
　
　　另外，由於俄烏戰事刺激資源價格上升，一度推高全球通脹，也支持金價。本來，通脹上升是利好金價的，因為大家都認為買金可以保值，但現實上，通脹上升就會促使有關金融當局加息，加息又反過來不利金價。
　
　　現在息口環境逆轉了，未來利息向下機會很大，如果地緣政治風險未能解除，黃金仍然會是資金避難所。
　
　　投資黃金，最直接當然是買實金，即金條或金粒等等。但要注意，買實金要儲存，很多人都可能放在保險箱，而這也牽涉成本。因此，另一個參與黃金投資的方法，就是在銀行開個紙黃金戶口，那就可以免卻存入實金的麻煩。
　
　　另外，再簡單一點，就是買入黃金的ETF（交易所買賣基金）。現時港交所(00388)已有幾隻黃金ETF掛牌，這種ETF的運作和盈富基金(02800)相近，它們的走勢會跟足金價，買賣也相對方便和快捷（相對於紙黃金），例如價值黃金ETF(03081)和SPDR金ETF(02840)。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#基金債券攻略 #黃金 #金價 #投資 #理財 #ETF

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk