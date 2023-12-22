聖誕鐘響，有分析員說，2023年是過去10年來最差的一年，但也是未來10年最好的一年。雖然這像《雙城記》那「最壞同時是最好時代」的名句，但它卻沒有為投資者帶來任何美好的憧憬，反而細思極恐。此時此刻，站在十字街頭，華爾街的大佬們有甚麼可指點迷津？

明年市場的焦點仍是美國的經濟表現，最近較令人側目的是，美股大淡友、大摩首席股票策略師威爾遜(Michael Wilson)轉軚認為，美聯儲局減息或可引導美經濟維持增長的趨勢，而不會再度引發通脹上升，並成功令它軟著陸，同時為美股營造出，像打高爾夫的最佳擊球點：「甜蜜點」(Sweet Point)。

威爾遜這個「甜蜜」觀點之所以令人關注，是因他去年以「神測」標普暴跌而聞名。他表示，如果美聯儲局真能讓美國經濟軟著陸，對利率和經濟前景變化較敏感的小型股，以及今年表現遜於標普500的其他市場，便可能會延續今年11月初以來的升勢，繼續走高。

大摩上月曾預期美經濟將出現深度衰退，如果威爾遜的觀點代表大摩，那便與高盛「軟著陸」看法相同，兩大行對美經濟前景的意見一致。不過，威爾遜看好美股並非始於今日，今年7月下旬，他也曾為看淡美股而向客戶致歉。如果信他，若下次他又要再道歉，大家認為輸到入肉的會是誰？

反向冧市 融漲造成

關於美國經濟，市場近期另有「反向市場崩潰」(Reverse Market Crash)論。與傳統由估值驟跌的「冧市」相反，「反向冧市」是實際通脹急升，但同時股市也升，導致貧者愈貧，富者愈富，進一步加劇了貧富懸殊，這種「冧市」又包含了「融漲」(Melt-Up)概念。

融漲是指市場情緒超級樂觀，在基本因素沒有太大變化之下，由於不想錯過升市的賺錢機會，投資者蜂擁入市，造就市場不斷上升，甚至加速上漲，最終導致「冧市」。融漲可預示，牛市即將告終，泡沫也將破滅。

不少分析均認為，美股有「反向冧市」或「融漲」的跡象全因「錢作怪」。錢之所以能夠作怪，元兇是美國QE；當印銀紙不受控制，便會引發金融危機。投資者有閒錢入市，不少是因之前在低息時代大有斬獲。

持這觀點的人認為，今時美股與約百年前的德股（圖一）、美國經濟與二戰前德國、1980年以來，平均通脹達206%的阿根廷、土耳其、伊朗，甚至今年的津巴布韋等國家都很相似。以上各國共通點是：通脹和國債都管理不善，只一味印鈔。

印鈔派錢 富者愈富

美政府狂印銀紙以救經濟，人人有錢使，固然是皆大歡喜，尤其是消費型經濟，表現更佳。但正如YouTube頻道《價值娛樂》(Valuetainment)的創辦人貝大衛(Patrick Bet-David)批評，美聯儲局每次印銀紙，美國一般民眾總會覺得政客只幫中產。美政府派錢，但民眾卻不會儲錢，只知道把錢花掉，盡情消費。因此，他認為政府給窮人派錢，其實是流向商家，即社會頂層的富人，導致貧富更加懸殊。這意見出自這位伊朗裔移民，今時坐擁3.5億美元(約27.13億港元)身家的伊朗裔投資專家之口，便更有說服力。

印鈔雖不是長久之計，但筆者認為，美國短期內陷入以上國家經濟困境的機會甚微。畢竟，美國擁黃金儲備達8133噸，居世界首位（表），這才是美國財大氣粗的「底氣」所在。因此，即使美短期內出現危機，為經濟帶來震盪就有可能，卻未至於會淪為阿、津等國。

橫撇一筆，今時不知美債會否爆煲，投資者應學歐洲諸國央行，買些黃金作保險。由於揸金犯本兼無息；小投資者可透過買金礦股，搭上「黃金夢想號」列車（圖二至圖四）。

為債付息 醞釀風險

今時美國負債約34萬億美元，是其GDP的1.3倍，也須付債息1萬億美元。美財赤持續高企，且日益惡化，發債規模亦只會愈來愈大。不過，今時全球買美債的國家卻愈來愈少，美國為了「收割」全世界的資金，便須維持相對高息，以吸引人買美債。美經濟表面風光，實暗藏風險。

佇立十字街頭，仍看不清前景。對普通人，巴菲特就有幾個忠告，篇幅所限，容後再談。總的來說，巴老是要大家「慳啲使」。佳節當前，未知這3個字會否掃興一點？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





