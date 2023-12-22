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22/12/2023

存銀行定期不如做銀行股東？

#趣味投資法
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　最近兩年，由於美國聯儲局應付之前「無限量印錢」導致通脹惡化的問題，不斷增加利率，使美元的存款利息高企。在聯繫匯率之下，港元利率也隨美息上升，香港各間銀行爆發「定期大戰」，一年期存款利率一度超過5厘。

 

 

 

　　部分經營基地為香港的華資及中資銀行，擁有悠久歷史及穩健的資本。但實際上，其估值是非常低，股息遠高於定期利率。以下列舉一些例子：

 

1)中銀香港(02388)：市盈率7.9倍，股息率8.4厘。

2)恒生銀行(00011)：市盈率17.9倍，預期股息率6.9厘。

3)東亞銀行(00023)：市盈率7倍，預期股息率9.5厘。

4)大新銀行(02356)：市盈率4.2倍，預期股息率8厘。

5)大眾金融(00626)：市盈率6倍，預期股息率8厘。

 

　　明顯地，股息率高於定期利率，所以與其做銀行定期，倒不如投資銀行股。但有三點需要注意，分別是利率、時間及管理層。

 

1)    利率：由於銀行貸款及存款利率不一定會同步，或以同樣的幅度進行調整，且正常情況下，貸款利率必定高於同期存款利率，故在加息周期之中，息差擴大令銀行的利潤空間擴大；相反，在減息周期，息差收窄縮小了銀行的利潤空間。

2) 持有時間：愈傾向於短期內賺取差價，愈不能感受到股息的威力。假設銀行不會倒閉，其實長遠來說，持有銀行股的股息回報遠勝銀行定期，甚至連本金也賺回來，所以持有銀行股的時間應該愈長愈好。

(3) 管理層: 若管理層比較謹慎且清廉，又對經濟周期、商業知識及客戶背景較敏感，其實放貸的準繩度會相當高。壞帳低，銀行的經營就會穩健，隨著客戶人數增長及經濟發展，生意資產及利息也會逐步增加。再者，香港對銀行業監管較嚴厲，甚少出現銀行倒閉的情況，所以持有香港大型銀行的股票30、40年，相信亦不會有大的問題。

 

　　有人擔心若然資金持續流出，會導致股價持續低企。但我認為假如有閒錢用來投資，並長時間持有，若股息率夠高，必定可以回本。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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