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22/12/2023

普通話Friday｜加息周期結束有利股市 新能源車股表現如何 龍年甚麼板塊值博？

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嘉賓：香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊

 

　　兔年即將過去，總結一年來恒指表現遜色，從今年1月3日以19570點開市，升至1月27日最高22700點開始反覆下跌，12月11日創15972點年內新低，其後略為反彈，惟17000點阻力大，隨著全球加息周期結束，龍年能否來個大翻身？近日汽能源車消息多多，外媒報道，拜登政府正討論提高對電動車等部分中國商品關稅，法國近日亦公布了一份排除中國製電動汽車在外的電動汽車補貼車型名單，導致電動車股受壓；另外，蔚來(09866)獲阿布扎比主權投資公司CYVN以22億美元進一步認購其A股股份，令CYVN持股量增至約20.1%。小鵬汽車(09868)亦傳首款量產車型G3及其改款產品G3i將於年內停產，小鵬回應是基於公司長期規劃所作的決定。另小鵬再遭騰訊(00700)減持2500萬股ADR股份。理想(02015)則宣布已完成全年交付量目標。車股可以繼續關注？龍年即將到來，甚麼板塊值博？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/455CSc6LV14

 

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