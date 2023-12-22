呂麗君買樓撻訂恐蝕350萬！應驗劉鑾雄大劉「豬頭炳」預言？懶理投資失利分享keep fit心得

富商劉鑾雄（大劉）前女友呂麗君（現名呂姵霖）前年豪逾1.4億元，大手購入黃竹坑港島南岸晉環4個單位，惟近日被發現有一伙已經撻訂，應驗上月大劉狠批她投資「豬頭炳」的神預言！不過，呂麗君懶理投資失利，開心分享自己在假日如何keep fit，繼續優哉悠哉。

黃竹坑港島南岸晉環。（資料圖片）

呂麗君2021年連買4伙晉環1B座高層A室套3房戶，涉及過千萬元「辣招稅」。當中，1B座40樓A室於本月14日終止交易，該單位實用面積919方呎，三房間隔，呂麗君當時以3501.3萬元一手購入，呎價38,099元；如今她撻訂，估計損失10%訂金，即約350萬元。至於其餘三伙，至今仍未完成交易。

呂麗君此舉，正好應驗了大劉上月開記招時，就舊愛投資眼光的神預言：「人哋有錢full pay，佢唔係㗎，畀10%（首期），另外又畀15%稅政府，人哋有錢佬太太畀晒錢買晉環，佢就唔係㗎…咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟㗎。」

雖然投資失利，但呂麗君依然活得優雅，今日（21日）在社交網分享假期keep fit心得：「為了保持良好狀態，我會在連續12小時禁食後進行一次30分鐘的高強度間歇訓練（HIIT）課程。對我來說，長達12小時的禁食對於消耗脂肪儲備中的能量效果顯著。我已經連續多年以這種禁食方式結合有氧運動/跑步進行訓練，但我還是要提醒新手在開始之前諮詢醫生的意見。許多健身專家建議在進行HIIT之前食用均衡、富含能量的餐食，所以這種方式並不適合每個人，但對我來說，它能帶來思維清晰和專注的效果。你在這個假期的訓練目標是什麼？」她上載fit爆甫士相及跑步照，有留言讚她fit得來很有力量感，她開心回應：「攝影師叫我盡量展示肌肉。」