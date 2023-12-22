高海寧在馬國明湯洛雯婚禮接花球被粉絲催婚！高Ling至少5次陪嫁成「御用姊妹」

高海寧（高Ling）日前為湯洛雯婚禮擔任姊妹團成員之一，最後更接到了新娘的花球。其實高Ling入行多年，曾先後為不同好友擔任姊妹，人緣真係好到爆！

日前（16日）馬國明與湯洛雯在泰國蘇梅島完成婚禮，高Ling擔任靚湯嘅姊妹，更接到了新娘的花球及祝福，她笑言：「被花球砸中腦袋，恭喜新娘子你心想事成了，我接到了滿滿的愛」。粉絲見到高Ling接到花球，都紛紛送上祝福，更指希望下次就輪到佢結婚！

而在2020年已低調入紙結婚的王丹妮及羅孝勇，今年11月在澳洲補辦婚禮。王丹妮姊妹團成員有高Ling與廖子妤及其他Model好友。不少網友對高Ling擔任王丹妮的姊妹大感好奇，直指兩人「大纜都扯唔埋」。其實高Ling與王丹妮早在2006年參加模特兒大賽已認識，她更指很難得圈中有知已可以一起討論演戲。

早喺2010年，高Ling已為陳倩揚婚禮擔任姊妹，姊妹團成員還有周家蔚、宋熙年、龔嘉欣和倫紫玄。當時高Ling以低胸裝現身，更從一眾姊妹團中成功搶得花球，風騷地說：「個個女仔都想要㗎喇！希望第時嫁得好！」

在2015年，張嘉兒與金融才俊Nathan結婚，當時張嘉兒的姊妹團成員有高Ling、岑杏賢、周美欣、莊思明以及陳芷尤等。張嘉兒在婚前相約多位好姊妹於澳門開派對告別單身，眾人穿上性感比堅尼在泳池玩，當中高Ling大曬驕人上圍，非常性感。

而在2016年宋熙年和陳智燊結婚，高Ling又為好友做姊妹。當年宋熙年和陳智燊遠赴英國行禮，高Ling、李亞男、陳爽等擔任姊妹團。高Ling形容婚禮非常溫馨及sweet，更指自己是由頭喊到尾。



