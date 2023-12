碧咸再被太太Victoria「出賣」曬出性感照！穿內褲維修、運動貼身短褲照引Fans留言：令我相信聖誕有奇蹟

萬人迷碧咸(David Beckham)早前被太太Victoria「出賣」,遭曬出僅穿底褲整電視的性感照,狂吸逾142萬個likes!深明流量密碼的碧咸嫂,日前(19日)再度化身「聖誕老婆」,直擊碧咸做運動時的動態「優質股」,更愈zoom愈近,令網民超興奮,大讚Victoria「做到嘢」!另外,有位前體育主播竟然曬孖煙囪,大膽挑機碧咸性感電工look!

兩公婆好恩愛。

現年48歲的碧咸日前以「性感電工」姿態幫老婆整電視,屁股極之結實圓渾,迅即造成網絡世界騷動,網民紛紛多謝Victoria無私分享:「是送給全球的聖誕禮物!」、「不止我一個放大相片吧?」連電視品牌也極速留言抽水。

Victoria似乎發現家中私藏流量密碼,為人大方的她再度分享碧咸靚股。她留言:「Morning work out with this Love Machine.」並直擊老公做gym實況。今次碧咸著得密實,穿上黑衫藍褲的他正在做運動,而Victoria將拍攝重點落在老公的優質股上,為網民福利更進一步zoom in,將老婆視角呈視網民眼前,充分展現碧咸的臀部一下一下起伏的動感,大腿結實有力,近到連底褲痕都睇得見!

網民見Victoria又派福利,大讚她非常識玩social media,又感動到留言多謝:「Victoria你為我們做得太多!」、「你令我相信聖誕有奇蹟!」、「她知道自己是人生勝利組」、「與人分享就是關懷」等等。

另外,前主播伍家謙以彩色花碌碌孖煙囪上陣扮碧咸修理電視,不過伍家謙上身穿長袖底衫,相對比較孤寒,他搞笑留言:「咪差唔多。#好凍下次先除衫」不過網民大多留言取笑他,駱胤鳴更落重點:「抹吓個電視好喎!」