安老院舍長者與大學生協力舉辦聖誕派對！長青共融連結社區，如何實現長者自主權？

臨近聖誕節，節日氣氛濃烈，大大小小的派對與聚餐已經舉行了，而筆者今個星期很高興在自己所工作的長者生活社區參加聖誕慶典，屈指一算，這已經是第三年與大學聯合舉辦北歐聖誕活動。今年大家都各出奇謀，希望為佳節帶來新元素及創意。在大家共同策劃下，院舍搖身一變成為中古世紀的北歐，住客和生活伙伴（同事）都裝扮成中世紀人物，派對活動節目更是多元化，驚喜十足，令人印象深刻。

北歐聖誕派對除了邀請了兩位來自哈薩克斯坦的嶺南大學學生表演當地特色樂器，更由住客帶領所有人跳椅子舞，為這個普天同慶的佳節前夕增添濃厚節日氣氛。另外派對的亮點是由住客及同事精心策劃的聖誕市集，慈善義賣、品嘗巴基斯坦特色奶茶、做手工、玩遊戲、拍照留念，整個聖誕派對長輩們都亦參與其中，在不同環節幫忙籌備活動，體現住客的自主權及話語權。

近年長者自主權及話語權愈來愈備受重視，安老服務不再局限於過往的刻板印象，長者接受服務之餘，同樣有能力為他人付出，被賦予服務他人的機會。

筆者很高興第三年參與長者生活社區的聖誕派對，今年活動節目豐富，驚喜十足。

今年的聖誕派對以中古世紀北歐風為主題，團隊希望將古人節慶時聚首一堂的歡樂帶到長者生活社區，場面非常熱鬧。

長輩帶領全場跳椅子舞，在聖誕市集正式開始前幫助各位熱身。

慈善義賣桃花酥 佳節傳遞愛

其中筆者最深刻的攤位是桃花酥慈善義賣，所有收益將捐贈至奧比斯。桃花酥是一種中式宮廷糕點，外型模仿桃花，非常精緻。長輩為了這次義賣非常賣力，在活動前先製作桃花酥供義賣用，連平日不好下廚的住客也樂於參與活動，主動提出希望為慈善出一分力。

今次義賣亦超越一般院舍活動，賦予住客付出的機會，讓住客實現自主權。正所謂「施比受更為有福」，院舍裡的長者雖然是服務對象，但他們的身份不只是被施予者，更可以是施予者。長輩透過活動發揮施予者的角色，幫助有需要的人士，照亮失明人士的道路，同時建立自我價值。

我們的長者生活社區一直奉行「伊甸哲學」（The Eden Alternative®），突破了安老院舍的傳統概念，筆者的團隊相信透過讓住客為他人付出，作為施予者服務他人，可以令住客有所成長，體現自我價值，解決長輩常見的三大困境之一 —— 無助（Helplessness），讓他們更投入院舍生活，營造更精彩豐富的樂齡生活。是次義賣正好是體現每個長輩、不論他們的身體狀況，只要他們願意都可以付出，同樣，他們也可以接受別人的讚賞。

筆者非常欣賞長輩的努力，親手製作桃花酥義賣，為失明人士出一分力，同時鼓勵長輩透過付出建立自我價值。

長青共融建情誼 讓大學生在社區盡展所長

隨著長者生活社區的開展，大學和長輩的情誼越趨堅固。嶺南大學以學生多樣的國際背景見稱，每年接待超過400名來自世界各地的非本地生。本次活動有哈薩克斯坦學生表演當地特色樂器冬不拉（Dombra），演奏樂曲模仿賽馬的情形，長者聽得非常投入，更一邊打拍子一邊模仿騎馬的動作。學生表示穿上自己民族服裝介紹文化給長輩，非常有意義，演出過程亦十分用心。

另外，筆者認為與大學舉行活動的好處在於師生持續性的互動，並能在學生年輕時期接觸安老服務，讓他們產生好奇與興趣，更能消除一些對安老行業的負面印象。

一位於嶺南大學修讀健康及社會服務管理系的畢業生，因在學生年代曾實習接觸此長者生活社區，而她畢業後更投身安老行業，加入社區服務。她今次更首次以社區活動助理籌辦聖誕慶典，聯同團隊製造北歐下雪的場景，讓長輩興奮不已，長輩們都誇獎她非常有創意。

在這普天同慶的聖誕佳節，長者生活社區中的長輩、營運團隊、大學生、小狗聚首一堂，彼此不分你我，一同共融歡度佳節，更感染整個長者生活社區，在這個社區內沒有照顧或被照顧之分，只要是社區的一份子，都可作出貢獻，把愛傳遞到彼此之間，甚至燃亮社區外的人。我們認為長者生活社區的活動並非單純為每個節日而舉行，而是希望連結社區不同的人士，投下一顆種子，希望情誼能在多方照護下萌芽、茁壯成長。筆者認為這就是長者生活社區每年舉行北歐聖誕慶典的意義所在。

來自哈薩克斯坦的學生平時較少機會演出，能夠到訪長者生活社區演奏，二人均感非常榮幸。

團隊營造北歐下雪的情景，像真度十足，令住客興奮不已。

長者生活社區放置了聖誕樹，為院舍增添聖誕氣氛，團隊更裝扮成聖誕老人，住客亦穿著配合主題的服裝，一同拍照留念。