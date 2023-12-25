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肥碌大食遊
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25/12/2023

平可以是「貴」，貴可以是「平」

#福臨門 #徐維均 #家全七福 #粵菜 #雞子戈渣 #乳豬 #焗釀蟹蓋 #八寶鴨 #糯米飯 #生炒糯米飯 #蜜汁脆燒鱔 #尖沙咀
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　去台灣旅遊，處處聽見人講CP值；返內地呢，又處處講性價比，其實，即係香港人口頭禪——抵唔抵先？

 

　　點解追求「抵」、CP值、性價比？講穿都係貪着數心態，希望俾一蚊雞食到值兩蚊的嘢。

 

　　此乃非常普遍心態，冇乜啱唔啱，人性也。

 

　　我肥碌又如何？活咗幾十年，有少少人生經驗，加上做過吓生意，曾經營食肆，當然知道顧客心理。同時更明白，其實，「平嘢」可以是「貴」，「貴嘢」可以是平。

 

　　簡單，小弟朝朝食早餐，間中會呢度試嗰度試，正正發覺三十幾蚊個早餐，好似幾平，其實，大部份茶記只用人工肉火腿，「侏儒雞」雞蛋，低質素通粉米綫即食麵⋯⋯認真計，如此質素收三十幾蚊，其實係「貴」！

 

　　又例如某啲米芝蓮級數名店，對出品有所堅持，幾大唔用化學物品及雪藏過期肉，湯頭必定用老雞火腿豬骨熬，連盒裝雞湯都唔落。

 

　　樣樣新鮮，加上一級廚功，優雅裝修及體貼服務，咁，當然收較高價錢。但，是否可以叫做「貴」呢？消費者必定心裡有數。

 

　　上周幾十年老友「新聞芝」生日，同期相識的知己決定重鎚一餐，命令小弟決定去邊間。

 

　　既願意「重鎚」，咁就一於操去福臨門前靈魂及創辧人徐維均的「心血」——家全七福嘞。老先生乃香港粵菜泰斗，徒弟徒孫無數，自創品牌，當然水準誓要超越福臨門，一於做到升級版水平。

 

　　

左邊是徐大師，右邊是佢公子Daniel，香港名醫。

 

　　寫菜單時，我肥碌話明要最重點的懷舊菜，唔要新派，更咪搞乜乜Fusion，一切實實在在，希望能夠去到觀摩的水平，喚起沉睡的六七十年代味蕾細胞。

 

　　菜單傳來，未食先流晒口水：蜜汁脆燒鱔、雞子戈渣、蟹肉韭菜盒、大紅片皮乳豬全體、花膠燴雞絲羹、燒雲腿伴鴿甫、釀焗鮮蟹蓋、蛋黃八寶鴨、生炒臘味糯米飯、七福鴛鴦露（生磨杏仁合桃露）、懷舊芝麻卷、豆沙蘋葉角、壽桃。

 

傳統菜單，紥實沒花巧。

 

　　久聞家全七福大名，知道灣仔老店日日爆，故我刻意改選尖沙咀店，喜歡其寬敞又有海景，樣樣較新淨。

 

　　排隊上菜！此店最大特色，但可能會令打卡潮人失望的，正是廚神只百份百只專注烹調，一切沿用傳統舊式，絕不搞花巧，賣相幾十年前如此，今天也如此，冇擺到隻碟又花又草紅紅綠綠吸引客人未食先爭相打卡。

 

　　我又點睇？大家睇睇我影的相，就知每味菜根本主角已經夠晒靚，絕對毋須再撚甚麼花臣去「化妝」、去「整容」。一如真正美女，皮膚白裡透紅，明眸皓齒，雙眼水汪汪，天然之美已殺晒，使乜「P圖」？

 

這片蜜汁脆燒鱔，絕對是極品之作。

 

生炒糯米飯，粒粒油亮晶瑩，碟底乾爽，盡顯功力。

 

蛋黃八寶鴨水平，只得陸羽茶室出品可相提並論

 

焗釀蟹蓋，咬落啖啖鮮拆蟹肉，香噴噴脆卜卜

 

大紅片皮乳豬全體

 

乳豬拆肉後，經理會搣去肥膏，服務無微不至

 

　　

這味雞子戈渣，看似普通，必須做外脆內嫩，入口即溶。香港絕大部份廚師沒有這個水平，故快「絕種」了。

 

　　家全七福絕對「高價」，同時高檔，服務專業，例如會替你將燒豬脂肪搣走！

 

　　唔使逐一品評嘞，此乃我肥碌人生之中食過的最頂級的一頓粵菜，服晒徐維均廚藝大師！！

 

家全七福
地址：九龍尖沙咀中15號Z Centre七樓
電話： 23613363

 

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