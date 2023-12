矽谷菁英破解長壽密碼：醫學3.0是甚麼？如何打破人活得久病得久宿命？Chris Hemsworth提前50年做準備！

這個世界上,只有一種東西,失去之後才會發現它的價值。就是健康。

最近,功夫巨星李連傑自曝已經交代後事,這些年,李連傑鮮少公開露面。每一次出現,都顯露出與練武之人這個身份不相匹配的蒼老與病態。

就在近日,有關陳冠希的一組照片引發了網友們的注意和擔憂。這組照片是陳冠希在日本逛街時被偶遇的,照片中的他與妻子和女兒一同出現,看起來應該是一家三口的溫馨時光。但是,仔細一看,卻發現陳冠希整個人看起來非常憔悴和蒼老。

身體明顯消瘦,衣服都顯得很寬鬆。有很多白髮,讓人覺得自己老了好幾歲。他的臉也失去了往日的光彩,看起來很疲憊和無神。

當我們談論長壽和健康話題時,很多年輕人可能會認為,這是老年人才應該考慮的問題,自己還沒有到關心這個問題的時候,大多數人都會選擇無視。

但實際上,長壽科技和健康生活方式對年輕人來說同樣重要,甚至更為關鍵。

人類追求長壽健康的癡心夢想,從古至今沒有變過。但是現實很骨感,現代人雖然活得更長了,各種慢性疾病形影相隨,很多人從 40 歲或者更年期時就開始帶病生存。

對這樣的現狀,現代醫學除了亡羊補牢式的修修補補,似乎並不能做出更本質的改變。

這本 "Outlive: The Science and Art of Longevity",講的就是我們如何通過改變自己的生活習慣和飲食,活得久的同時,也活得更健康。

這本書今年在New York times Best Seller上榜大賣特賣。作者是美國醫生Peter Attia。

Attia醫生的背景,史丹福大學醫學院科班出身,Johns Hopkins醫院當過住院醫生,還在麥肯錫醫療做投資醫療諮詢。豐富的職業背景也給了他不一樣的角度:實證、資料驅動、目標驅動。

追溯起來為甚麼人類現在活得久且病得久,作者提出了慢性疾病4架馬車:心臟病為首的心血管疾病,糖尿病為代表的代謝系統崩潰、癌症、認知神經性疾病,比如老年癡呆。

針對以上這四駕馬車,作者花了大量的筆墨一一分析,並提出了應對的方案。他的建議都基於自己從業的真實經歷和資料。

Attia提出醫學3.0,一種新的思考慢性病及其治療以及如何維持長期健康的方法。醫學3.0的目標不是簡單切除腫瘤、修補人體,讓病人出院,希望病人恢復健康,而是要防止腫瘤首次出現和擴散。或者避免第一次心臟病發作。或者使某人遠離阿爾茨海默氏症。為了應對具有長期緩慢發展特點的慢性病,需要改變醫學治療、預防和檢測策略。

雷神Thor的扮演者Chris Hemsworth也在提前做準備,只不過他是提前50年為了享受更好的老年生活做準備。

他和國家地理拍攝的紀錄片《Limitless》中,Chris經歷了六個人生中最嚴峻的考驗:在大樓樓頂走懸空步道;在北極圈冰冷刺骨的海水中游泳;連續斷食4天後下海捕魚;攀爬一個掛在300米高空中的30米繩索;在沒有手機和導航的幫助下徒步穿越數千公頃的荒野。

問題是,Chris拍紀錄片時才38歲,正值壯年,他為甚麼要做這些挑戰,為50年後的生活做準備呢?

斷食是在長壽專家Peter Attia 博士的指導下進行的,他認為間接性斷食有助於延長壽命。實際上,Chris的身材非常健壯,各項身體指標也比普通人更加健康。但是,有一項指標卻出了問題,Peter在Chris的基因檢測結果中發現,他有兩組脂蛋白元E4基因,這導致未來Chris患上阿爾茨海默病,也就是老年痴呆症的風險比一般人高了8至10倍。

另外作者不推崇絕對的意識形態,比如一定要生酮,或者一定要吃素,一定要斷食等。

Attia提出,現代醫學的大問題是面對很多慢性病,死到臨頭才去治,這種亡羊補牢的方式不僅代價昂貴,效果也很差。

他認為從30歲,甚至更年輕時,我們就要開始就要去改變生活習慣和積極預防。