  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

22/12/2023

三隧分流繳費系統收錯錢！徹底暴露香港智慧交通落後？公私營合作模式MaaS能否提供翻身契機？

#西隧 #三隧分流 #電子系統 #繳費 #城市交通 #交通擠塞 #智慧生活 #運輸署 #政府
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　繼區選電子選民登記冊故障後，三隧分流的西隧不停車繳費系統發生扣錯錢事件，即使運輸署強調這只是人為錯誤，但難免讓人覺得政府電子系統總是容易出問題。事實上，三隧分流說穿了就是以電子系統為輔的行政手段，成效如何還需長時間觀察。目前科技業界普遍認為，解決疫後交通擠塞重現的更有效方法，是「交通行動服務」（Mobility as a Service，MaaS）。到底甚麼是MaaS？它對改善城市交通可以起到甚麼作用呢？

 

運輸署：西隧扣錯錢屬人為錯誤

 

　　所謂「三隧分流」，意指西隧、紅隧、東隧在不同時段採用不同收費，以調節隧道車流量。分流實施的首個工作日（12月18日），西隧不停車繳費系統（易通行）錯誤地向4,700架車輛收多了隧道費。雖然系統在短時間內回復正常，並已聯絡受影響車主安排退款，但仍讓不少駕駛者感到困擾。運輸署署長李頌恩已就事件致歉，強調今次事件純屬人為錯誤，絕非系統有問題，並已責成承辦商展開調查和提交報告。

 

 　　在三隧分流方案下，自12月17日起，在周一至周六「繁忙時段」私家車通過西隧收60元、紅隧和東隧則收40元；「一般時段」劃一收30元，「非繁忙時段」則劃一收20元。（圖片來源：維基百科）

 

三隧分流實施的首個工作日，西隧錯用舊收費表收費約1小時，造成易通行系統扣錯錢事件。運輸署署長李頌恩表示，已召見服務商嚴正表達不滿，並訓示服務商全面調查與徹底跟進。（圖片來源：維基百科）

 

特區政府推出「易通行」不停車繳費服務，駕駛者可免費申領首張「繳費貼」，只要貼在車輛的適當位置，就可遙距繳付隧道費。（圖片來源：hketoll.gov.hk）

 

　　運輸署早於2019年發表《香港智慧出行路線圖》，訂下隨後5年的智慧交通願景與執行項目。迄今《路線圖》已走了大半，盡管大部分項目均有進展，惟進程卻偏慢，能廣泛落地應用的僅屬少數，三隧分流所用的易通行系統正是其中之一。姑勿論今次西隧收錯錢是人為錯誤、抑或系統出錯，其實以電子收費系統來實現汽車分流，只算是最基本的智慧交通部署。如要解決疫後交通問題，更有效而先進的方案是MaaS服務。

 

MaaS匯集各種交通資訊於一身

 

　　經濟合作暨發展組織（OECD）指出，經過3年新冠疫情洗禮後，各地居民的出行模式產生了很大變化：有些人在家工作，減少出門上班；另一些人則改以私家車通勤，導致公共運輸乘客量下滑。再者，當全球城市的都市化程度愈來愈高，交通擠塞亦隨之溢出擴散，解決當今交通問題已不再是興建更多道路，或提供更多公共運輸工具所能因應，而MaaS正可以應對以上難題。

 

　　MaaS是一項整合巴士、的士、地鐵、網約車、單車等多元運輸工具的智慧交通服務，可讓用戶透過單一平台取得和管理不同交通資源，以滿足各種出行需求。乘客用一個手機APP或網站，知道從A地點到B地點的最適合交通工具、行程時間、途經地點、班次和票價，而且系統會依照實時路況和行車資訊，即時調整路線和交通建議。

 

透過MaaS選擇事前或事後付款

 

　　再者，MaaS還能提供多元化的電子付款方式，乘客可以用手機或信用卡支付車費，又可選擇事前付款、事後付款、甚或選用月費計劃。它的最大好處是，可以讓乘客更願意混搭不同交通方式，這樣不但能提高公共交通工具的使用率，還可以鼓勵他們捨棄擁有私家車，有助於紓緩塞車和減少碳排。

 

　　以日本為例，實施MaaS計劃時，通常以公開招募方式，招攬企業成立合資公司，再以合資公司來執行和管理MaaS項目；發展初期，以單一公司作為項目的執行主體，然後因應不同情況和需要，由政府協調不同技術領域的公司加入；當項目運作到一定成熟程度後，政府再將此商業模式複製到周邊地區，逐步擴大規模，發展為一個大型智慧交通網絡。

 

JR交通APP提供交通和餐飲資訊

 

　　JR東日本鐵路透過交通服務APP《Ringo Pass》連結Suica卡（按：類似香港的八達通卡），串聯東京區的鐵路、巴士、的士、以及共享單車，進而整合通勤時間和車輛到站通知等資訊，讓乘客在出門前已全面掌握交通實況，可以預先避開塞車地點。此外，乘客又可以通過APP的推播功能，接收附近文娛活動的最新情報、以及周遭餐廳與商店的優惠資訊，為在地商家帶來更多生意。

 

　　日本遊覽車業者WILLER則以遊覽巴士來串連不同特色主題行程，結合住宿和旅遊景點，組成觀光型MaaS服務。用戶可以利用APP訂購WILLER巴士車票，並查看行程途經的酒店和景點，一站式預訂住宿和景點門票。WILLER整合了電子支付票務系統，用戶在旅途上乘坐的各式交通工具，皆可使用手機進行驗票和搭乘，省去多重購票的繁瑣流程。

 

公私營合作引導企業投入MaaS

 

　　從日本MaaS的成功經驗來看，日本企業與政府之間的良好合作，既可以維持政府的施政方針，又可以兼顧企業的商業運作，更可以隨時跟其他公司合作，擴大發展規模，創建更多元化的智慧交通應用。

 

　　香港基建設施完善，市民數碼能力亦高，企業對智慧出行項目也不乏興趣，市場上出現了零星的MaaS應用，但卻缺乏有效經營的商業模式。市調機構Technavio預測，2023至2027年MaaS市場規模可望增長至6,399.2億美元（約4.94兆港元），複合年增長率高達33.84%。如香港想要分一杯羹，特區政府應透過公私營合作（Public-Private Partnership）模式，引導更多企業投入MaaS領域，並協助業者之間進行溝通與服務整合，才有望趕上這波智慧交通潮流。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#西隧 #三隧分流 #電子系統 #繳費 #城市交通 #交通擠塞 #智慧生活 #運輸署 #政府

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk