騙案手法｜守網者公布2大聖誕騙案呃人手法！Carousell一周超過40宗騙案！「已驗證」賣家未必安全？玩交友App人財兩失？同場加映：釣魚短訊騙案再冒起

還有幾天就是聖誕節，是大家期待已久的節日，大家放假幾天會有甚麼活動呢？可能有些人會在上網入手聖誕禮物，但大家如果在網上購物時一定要小心，因為分分鐘會誤入網上騙案。近日，守網者在Facebook上公布了2大聖誕騙案及釣魚短訊騙案手法，大家小心中伏！

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近日的騙案真的很多，不時就會收到奇怪的短訊，日日都會有各式各樣的來電，大家最近一次收到的疑似騙案又是甚麼呢？守網者近日在Facebook「CyberDefender 守網者」公布了3種騙案，其中2種更和聖誕節有關，先看看聖誕禮物網上騙案！

聖誕騙案│1. 聖誕禮物網上騙案

很多人在聖誕節都會買禮物送給朋友，市民會透過買賣平台入手禮物，而守網者指上周牽涉Carousell買賣平台的網購騙案舉報超過40宗，騙款數字高達$106萬，到底是甚麼一回事呢？

圖片來源：Unsplash @Superkitina

原來在Carousell買賣平台上很多騙徒會假扮成賣家，假裝放售各種名牌手袋、名錶、演唱會門券。如果大家真的要在Carousell上交易，一定要看看Carousell用戶是否顯示「已驗證」。守網者指，就算官方已經驗證用戶的電郵地址、電話號碼或已連結Facebook帳戶，該賣家都未必100%安全。

守網者建議大家最好當面交收，如果選擇過數，記得看看其他用戶評價及使用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」check清楚用戶名稱、銀行戶口號碼同轉數快識別代號，減少中伏的風險。而轉數快的「高危警示」已經推出，若收款人的轉數快識別代號（包括電話號碼、電郵地址及轉數快識別碼）與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面就會彈出高危警示！

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