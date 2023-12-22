22/12/2023
創業香港｜樂高Lego認證專家將興趣變成事業！玩物不一定喪志！團體發揮創意復刻集體回憶、助中西文化交流
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
「玩物」不一定會「喪志」，將愛好做到極致，「玩」成一項事業，大中華區目前唯一的樂高積木（Lego）認證專家洪子健（Andy）就是一個成功例子。今期筆者與大家分享這個特別的「創業」故事，看Andy如何從一個金融從業員兼樂高迷，憑創意加上市場觸覺，成為樂高品牌的有力推手，收穫一份集合愛好與工作的「dream job」。
市民或在公共空間見過一些大型Lego裝置作品，例如2020年由20萬顆樂高積木砌成的「彩虹邨」，疫情期間在商場展出的「非洲大遷徙」動物系列，慶祝新年的「鯉躍龍門」魚型雕塑，用紅白藍顏色的Lego積木打造的真實比例沙發等等，都出自Andy及其團隊之手。
要獲得樂高專業認證大師（Lego Certified Professionals，簡稱LCP）資格，需經過樂高公司評核，目前全球僅有21位。LCP並非受薪於樂高，而是相當於獲得樂高授權，可藉助該品牌接洽商業工作。Andy在樂高這棵大樹下，創辦了自己的創意設計公司，名符其實地「靠砌Lego維生」。
出身證券業 砌Lego減壓砌出新天地
Andy的事業開端是在證券業，他笑言自己曾經很「投機」，「20到30歲那些年裡喜歡炒賣，後來有了家庭，發現這樣的生活模式不再適合自己，不再像年輕時能豁出去拼。」
工作之餘他常透過砌Lego減壓，越砌越入迷，還在網上討論區結識很多同好，曾在香港舉辦展覽，後來更有機會認識到該公司的香港區市場總監。「約2000年時，總監希望能加強樂高的推廣，就找我們幫忙，與商場合作舉辦展覽，讓市民認識樂高。」
2013年樂高計劃拓展大中華市場，他獲總監推薦到丹麥總公司參加樂高認證專家遴選，並於2014年正式成為全球第13位及大中華區首位樂高認證專家。他回憶，考核內容包括如何展現品牌理念、預計收入、可接觸到多少人群、如何打開內地市場等。在筆者看來，這如同一份創業計劃書。
他指，LCP可根據Lego的指引接洽工作，例如和第三方品牌合作，以Lego作品推廣。「全香港沒人做過。在Lego品牌的保護下，我對這個生意的前景很有信心。」Andy的平面設計師太太亦加入公司，擔任藝術總監。
砌Lego版故宮及丹麥皇宮 助中西文化交流
團隊擅長用Lego打造地標建築，當中最令Andy驕傲的作品要屬2015年為澳門藝術館故宮文物展製作的Lego版故宮。他說：「故宮的展覽題材通常較嚴肅，主辦方想透過Lego版故宮，吸引小朋友和年輕人。」展覽引起很大迴響，並為他打開了內地市場。他2017年受北京丹麥領事館委託，在王儲訪華期間，拼砌故宮和丹麥王儲皇宮的Lego建築模型並展出，作為中西文化交流的象征，他視之為公司發展的里程碑之一。
製造Lego裝置或建築耗時，更需要創意思維解決問題。例如農曆新年寓意香港「鯉魚翻身」的巨型魚雕塑就耗時兩個月，首月先設計出圖案，製作支架，再用一個月時間堆砌。疫情期間，市民無法旅行，Andy就將Lego版長頸鹿、斑馬和大象帶到商場，製作過程他融入巧思，成功只用兩個金屬支架支撐起四腳長頸鹿的結構；而海洋生物不著地，就要考慮用帶有支架的珊瑚來托起生物在海中的形態。
創作耗時考創意 疫情衝擊大需重組團隊
經Andy之手複製的Lego建築還承載本地文化特色和集體回憶，例如網紅取景地「彩虹邨」，除了跟足實際砌出20層樓高、每層40個單位的樓宇，每個單位的Lego版「住戶」更呈現不同場景，有的在晾衣服，有的在煮飯，有的Lego公仔在換衣服，有的不穿上衣站在窗口……還原生活的煙火氣。他對公屋題材很感興趣，希望透過作品來演繹基層生活社區的面貌和人情味。
Andy過去十年的工作邀約眾多，經常到各地策展，但這盤樂高生意並非一帆風順。2019年他正在內地籌備樂高中國文化展，展出多年來的作品及新展品，卻受疫情影響剎停。「在發展順利時面臨很大衝擊，看不到前路，上班時間縮短，辛苦組建的兼職團隊十幾人陸續離開，後來有新工作時已經找不到他們回來工作，需重建團隊。」2021年遇到鄭州水災，洪水衝進商場地庫，他的展品全部被毀，「這兩三年挫折很大，但仍要繼續走下去。」
筆者好奇，當「興趣可以當飯食」，會否反而令興趣被磨滅？Andy說，金融市場的從業經驗令他學會凡事要分清，「買股票決定長揸就長揸，不能被短線消息震動所影響。Lego現在是一份工作，我需要計算盈利、未來的價值，工作就是工作， 我將對Lego的興趣投放在公司。」
和太太拍檔設計 兼顧市場效率美感
Andy制定展品方向，統領團隊，笑言反而與太太偶有爭執，「我和她看事情角度不同，我注重考慮對市場的吸引力，以及如何提升效率，太太則著視覺藝術方面，怎樣演繹作品，較天馬行空，是兩個極端。但始終兩公婆有默契，即使有不同意見最後都能平衡解決。」
對於Lego大師而言，什麼是成功？Andy謙稱沒有多想，「我是老實營運生意，亦為了養妻活兒。如果在香港10個提到Lego的人，有一個能想起我，那也許就是成功了。」他寄語有意創業的讀者，創業要有計劃，並首先考慮這計劃是否能最少提供溫飽，「創業者失去穩定工作，每個月賺錢要跑得比別人快」；另外，要有豁出去的膽識。
自稱瘋狂球迷的Andy近年還跟本地足球名宿和知名教練一起創辦了一個足球訓練班，為年輕人提供訓練機會和場地。有去其訓練場的讀者，別忘了參觀他用Lego砌出的多位世界球星頭像版畫。
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