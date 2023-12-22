勢強質高，利物浦不輸；對攻不利，阿仙奴求和

每年英超總有一兩隊黑馬，今屆阿士東維拉就扮演攪局者的角色。

維拉班底其實變化不大，何解當初謝拉特會教到瀕臨降班，但如今艾馬利上任之後就脫胎換骨，更殺入前三？



場均入2.18球，創造252次射門，傳波成功率高達85%，艾瑪利和維拉要爭標的機會不大，但只要保持表現，前四在望。

艾馬利對上一份在英超的工作，是執教阿仙奴，但成績未如理想結果被炒。曾經以為他沒有機會再執教英超，但殊不知維拉邀請其帶隊，既拯救了球隊，又讓他再次展現身手。

艾馬利反擊戰術一向適合中型班，加上維拉有多個球員都是既有速度又有技術，因此今屆表現相當出色。



一套適合的戰術可以令中型班升級，例如莫耶斯教韋斯咸和愛華頓，球隊充滿競爭力；但如果像摩連奴，不理執教哪一球隊都用同一套，遲早會水土不服。

更厲害是，艾馬利令不少球員脫胎換骨，例如屈堅斯就是其中一個例子。

過去不論哪一位領隊執教，屈堅斯都踢得不錯，卻也不算突出。但在艾馬利的戰術下，屈堅斯有如換了一個人。今季上陣17次，攻入9球，平均兩場入一球，過去三季分別攻入15、11球和14球，今季入波已經有望超越對上三季。

除了屈堅斯，包括中場麥堅、杜格拉斯路易斯等都表現出色。

而艾馬利的買人眼光同樣出色，中堅的托利斯、中場泰利文斯、前鋒戴亞比，都貢獻良多。





買人有多重要？看看這三位一億元先生就知道，簡尼和懷斯在新球隊如魚得水，貢獻良多；安東尼？除了大家記得他的花巧之外，恐怕就只有他的家暴事件，不是他的技術。

艾馬利成功，其實只是一個縮影。韋斯咸的莫耶斯，前白禮頓的波特，甚至艾迪賀維。有的領隊並不適合教豪門，以他的功力去執教中型班就綽綽有餘；但同樣道理，如果只有中型班水平執教豪門，只會自討苦吃。



坦格是什麼級數的領隊，不用多講，教曼聯不是能力問題，而是一開始將他列為選擇已經大錯特錯。

本週焦點

利物浦與阿仙奴上演榜首大戰，今場利物浦無得輸，阿仙奴則肯定失分而回。

阿仙奴為何無得贏？因為作客晏菲路並不容易踢，加上球員級數不及利物浦，逐個比較的話，阿仙奴的球員仍有不足。



雲迪克和沙列巴，沙拿和撒卡，只是簡單比較，利物浦的球員早已是世界級，阿仙奴的球員當然潛力無限，但此刻關鍵大戰，經驗更重要。

何以無得輸？有主場優勢固然重要，但利物浦今屆進攻全面復甦，多點開花，阿仙奴的防守比較吃力；而且球員質素更勝一籌，例如雲迪克、沙拿等，要踢五五波，還是他們更有保證。

如果和波，固然對阿仙奴更有利，就要看看阿迪達會否先求穩守，更何況打和對阿仙奴也十分有利。如果打算與利物浦對攻，恐怕失分機會較高，今場難取3分，利物浦則立於不敗。



