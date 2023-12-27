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27/12/2023

一個有意思的節目

#財識兼收 #互聯網 #網上節目 #網民 #前途 #精神健康
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　冬至晚上，好友匯君聯同麥加文與小弟搞了一個名為《Second Opinion》的新節目，節目主要收集網友正在面對的問題，不只限於投資理財，即使關於生活上各範疇的問題，匯君都會盡可能深入分析，並給予除網友本人以外的「第二意見」，算是多個參考。

 

　　當晚玩了三小時，最終回應了20多條問題，數量比起匯君的周年Live所回應的問題少，但問題的回應則比較深入。看當晚問題的質素與種類，看來網友都「識玩」，寫出詳細的背景，亦涉及多個範疇，直接問有關投資理財的反而佔少數，令整晚內容變得十分立體。

 

　　這20多條問題有一定代表性，相信是不少香港人正在面對的問題。一面聽，十分有代入感，聽到匯君的意見，從多角度去分析，有不少啟發。以下回憶一些比較印象深刻的內容。

 

 現時香港人面對不少問題，不方便和身邊親朋討論，網上討論或是一個好渠道。(iStock)

 

　　其中一位擔心兒子前途問題，包括選學校、本地還是到外國升學、未來選科問題等。網友認為未來都是人工智能的世界，覺得兒子應該選讀與人工智能相關的學科。匯君回應時反問一條問題，我們在20年前，即2003年，是否能預計到今天的情況？

 

　　當時我一面聽，一面想，2003年是甚麼世界呢？當時大家還用Nokia手機，去旅行還要多帶一部相機。若當年育有小孩，我們又能否判斷20年後甚麼學科最適合他們呢？

 

　　匯君所帶出的道理正是這一點，我們應該啟發、教育下一代，讓他們有一個快樂人生，對社會有所作為。但別以個人認知去替他們選擇，尤其今時今日，世界變得太快了，還有人工智能，過去傳統吃香的專業，如醫生、律師，說不定20年後被取代，誰知曉。

 

　　另一條印象深刻的問題是該網友發覺自己看似有點不妥，例如覺得周圍的人都在不經意地看著自己，感覺很不自在，還有其他不少奇怪的感覺，曾經和太太討論時更哭了出來。看背景資料，網友有機會因為成為家庭經濟支柱，壓力大增，所以精神健康出現問題。

 

　　大家聽到都很擔心，網友亦需要正視問題，及早尋求醫生專業意見。此節目其中一個好處，是能給予網友一個提出問題的渠道。現實中，我們或許有不少心底話、困擾或問題，不方便和身邊親人與朋友討論，但以匿名身份於網上世界提出來，有如聽眾打電話上電台給「白姐姐」，感覺好得多。匯君做了新一代「白姐姐」，功德無量。

 

　　當晚內容非常有價值，網友可把握機會到以下連結限時重溫。另外，還有一場閉門的Zoom Live（不設重溫），於12月29日星期五晚上10:30開始，不妨報名取連結參與。

 

相關影片：

匯君特備節目 Second Opinion - Pt 1【限時重溫至1/1/2024】
https://www.patreon.com/posts/hui-jun-te-bei-1-95147062

 

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