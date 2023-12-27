這兩年來，投資市場一直拿美國通脹、加息、減息說事。筆者也寫了不少美通脹、美息的文章。用的觀點，仍是1980年代，伏爾克為美聯儲局長，狂加息去遏通脹，而筆者就是在那個債市風高浪急時炒美債，有些刻骨感受。

感受一：加到足夠息，定可遏通脹，甚麼叫做夠？在通脹上2厘至2.5厘。

感受二：要消費者不肯/不願消費，通脹自然下，消費者為甚麼不肯/不願消費，失業了，床頭金盡了，信用卡刷息貴了，都可。

感受三：通脹是跟上個月或上年同月比，只要今月跟上月有回落，則一年之後，通脹自然明顯下落。

以上都是阿媽係女人的道理，並不深奧，只要不浮光掠影的看個CPI大類，而是看些細數、細項，就知通脹明確的方向。

去年6月的美CPI於7月14日公布爆升至9.1%，看這個CPI大數，很嚇人，但看看該月的主要通脹推手，就知9.1%的通脹，可能是頂。2022年7月15日筆者有文：「美9.1%CPI是頂？」（圖一），該文的圖二指出，今次通脹率勁升是交通一項，第二個大推手是住房。

交通一項在美通脹推力方面，自2013年以來一直是小角色，只在2021年後才大幅急升。而住房一項，在推動通脹一直持平，亦是在2021年後才升多些，推動力遠遜交通項。

不看通脹的細項去賭美債、美息，易瓜。事實證明，美2022年6月的9.1%CPI確是這次通脹周期的頂。

到2023年9月，市場一直被鮑威爾的鷹言鷹語嚇到日日喊加息，但筆者於9月18日為文：「鮑威爾真敢加息？」（圖三）

自矽谷銀行2023年3月倒閉之後，存戶紛紛自銀行提錢走（圖四）。銀行無錢存入，仲點叫是銀行呢？

9月18日文指出：Barron有報道，就算一些能發行投資級別債去籌資金的企業，要付5.75厘債息。而信貸評級稍次的企業，則要付8.5厘的垃圾債級的債息。更次一級信貸評級企業，則要付更高的CCC級（不具投資級）的13.7厘息。而有接受調查的35%中小企業是要付這個13.7厘息去籌措營運資金。

美聯儲局是知道這危機，故月前就知會美國的中小型銀行要補充流動資金量，要補充銀行資金有三個途徑：

發債：但這要先公布自己的資產負債表，一個資金流動緊絀的銀行，其資產負債表有幾好？

發股：矽谷銀行就是因銀行資金不足而招股，用這招，亦要公布自己的醜婦資產負債表，一公布之後，集資不成存戶走資，股東沽股，結果矽谷銀行集資未成，身先卒。

由於前(1)、(2)途徑不成，便只好向美儲局拆入資金。在3月矽谷銀行倒閉後，美聯儲局推出了個Bank Term Funding Program(BTFP)，即是變相QE，向有資金需要銀行拆出資金。今時這個BTFP拆出的資金日日新高（圖五），但這項目只維持一年，到2024年3月11日如不延期，而美中小型銀行仍有資金需求時，美中小型銀行會有資金不足危機了。

你是鮑威爾真敢在9月再加息嗎？事實上，美聯儲局在2023年7月一加之後，便再沒有加息了。

到12月4日（圖六），筆者有文介紹美債投資大佬Bill Ackman由看淡美債，一間平掉所有美債淡倉，此即他已看美聯儲局不再加息了，只會等減息，他有多準看Ackman的平倉點便夠了（圖七）。

市場上對美3月減息看法是有反覆的（圖八），三周前有近100%的債券Trader看3月減息，但之後跌至60%，但上周又見回升至90%了，市場看法變變變，但筆者認為3月減息機會是大大大的，因為如以核心PCE計，是已達到2%，即美聯儲局要遏通脹到的2%水平了（圖九）。

買內銀三大電訊股收息

為甚麼市場少談這個核心PCE，美聯儲局認為最最最重要的通脹指標？我點知啫，但我看了，我信了，因為這個統計是由BEA, US. Bureau of Economic Analysis，一個絕非二打六的機構所統計出來的。

如你也信BEA，怎投資好？買高息股，派高息的內銀，國內三大電訊股可先考慮。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

