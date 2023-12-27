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27/12/2023

AI技能影響加人工！香港明年加薪中位數遜亞洲！人力資源專家：僱主加薪考慮4大因素，學習新科技有望增薪酬

#管理學 #技能解鎖 #Pantry熱話 #加薪 #AI
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　　踏入年尾，除了打工仔期盼明年加薪外，加多少及如何才能多加一點，亦是打工仔關注的重點。人力資源專家陳尚勇，總結出僱主在決定加薪幅度的4大考慮因素，包括：(1)通脹、(2)所屬行業發展、(3)公司業績，以及(4)員工表現及職級。

 

　　他又指出，部分僱主在加薪的同時，亦會期望僱員相應地提高其技能，如具人工智能（AI）及網絡安全等方面的相關技能。

 

美世香港職業諮詢業務薪酬主管陳尚勇認為，僱主均希望員工的加薪幅度至少能追上通脹。

 

 

　　美世香港職業諮詢業務薪酬主管（Head of Rewards）陳尚勇，引述該企早前發表的總薪酬調查並指出，有56%的受訪僱主將通脹納入加薪指標之一。「在大環境比較明朗的情況下，大家（即僱主）都希望可以對員工盡責，加薪幅度至少不會低於通脹。」

 

兼顧行業發展 公司業績職級

 

　　企業除了考慮所屬行業的發展，如行內競爭對手的加薪情況，以及企業過去一年的業績表現外，員工的個人表現及職級亦是影響加薪幅度的主因之一。

 

　　正所謂「天下以能者居之」，公司業績表現及員工表現，與加薪幅度掛勾不足為其。但或會與職級掛勾，難道職級高，加薪比例必然比基層員工高？

 

　　他從各表現層面解釋，可以由大至小分拆成全球表現、地區業務表現、單一辦公室的表現、部門表現，以及員工個人表現。「（加薪幅度）一般考慮員工對這些不同範疇有多少直接影響力，如基層員工再努力，也難以影響企業全球表現，故大部分只受其個人表現影響；倘是香港（地區）的CEO，要為香港業務負責的話，地區業務表現自然是主要指標。」

 

新時代領導 具敏捷應變力觸覺

 

　　企業盡可能年年加薪，除了是讓員工在過去一年的貢獻有所回報外，陳尚勇認為，在現今人才短缺及各行業愈趨數碼化的情況　下，具備部分科技技術，如AI及網絡安全技能的員工，加薪幅度亦有可能再調升，以此留住難得的人才。同時，亦是企業鼓勵其他員工持續學習及增值自我的方法。

 

　　綜合各行業所需，他認為普遍僱主對具有銷售、行銷、專案管理相關技能的基層員工需求較為殷切；至於高管方面，「不少企業認為在新世代下，在管理方面需要具備更多不同的綜合技能，故對新一派的領導技能則較為看重。」

 

　　所謂新一派領導技能，即包括具備敏捷的應變力、對市場變化具高度的觸覺性，以及高度風險管理能力。

 

　　陳尚勇強調，近年商業環境及社會變化大且急速，要在疫情等突如其來的影響下，守住企業，絕處逢生，就要依賴具上述能力的領導帶領團隊才成事。

 

料港加薪中位數3.9% 遜亞洲

 

　　據美世《2023年總薪資調查》顯示，預計2024年香港員工的薪酬增幅中位數為3.9%，與2023年基本持平，惟低於亞洲平均的5.2%。是否意味香港經濟復甦情況及競爭力不如亞洲其他國家及地區？

 

　　對此陳尚勇解釋，相關數據是反映新興經濟體和已發展經濟體之間薪酬增長差異。「像香港、日本、新加坡等已發展的國家及地區，薪酬增幅會相對穩定；印度、印尼、越南等發展中的國家及地方，則相對進取，增幅亦會較大。」

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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