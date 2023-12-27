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27/12/2023

美國總統大選的新懸念

#威少看世界 #美國 #總統大選 #拜登 #特朗普 #政治
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　　即將到來的2024年可以說是個「大選年」，美國舉行總統選舉，俄羅斯要選總統，其他地方也有類似的選舉。有的選舉可以提前預測結果，另外一些存在變數，而最具懸念的可能要數美國。目前的主流預測是，兩位高齡長者拜登與特朗普將有第二次對決，至於鹿死誰手則尚無定論。

 

　　77歲的特朗普至今仍然堅稱自己贏了上屆大選，雖然在四宗刑事案件中被起訴，但民調顯示他在共和黨多位總統參選人中一直處於絕對領先地位，有望再次成為共和黨總統候選人。81歲的拜登在民主黨內只遇到一位挑戰者：已故總統甘迺迪（內地譯作肯尼迪）的侄子小羅拔．甘迺迪。這位倡導環保的律師因反對打疫苗而出名，並且有一套「治國理念」，對某些民主黨選民有吸引力，但沒可能阻擋拜登再次代表民主黨參選。

 

　　與2020年的上屆總統選舉相比，拜登與特朗普對調了位置，拜登要令人信服地證明自己執政以來在不同領域均有所建樹，而特朗普只需抨擊拜登政府的嚴重失誤就足以贏得掌聲。雖然目前特朗普的聲勢明顯壓過拜登，但未來幾個月內，選民的立場會因各種情況的出現而發生變化，所以要預測大選結果實屬「不可能完成的任務」。

 

拜登在民主黨內只有一位挑戰者，幾可肯定將代表民主黨角逐總統大選。(AP)

 

「反應遲鈍」無礙連任，關鍵看經濟 

 

　　上屆大選時，新冠疫情大流行是最直接影響選民生活和工作的議題，如今疫情已過，選民再次「回歸傳統主題」——經濟前景和就業機會。聖誕節之前的民調顯示，選民普遍最不滿意的是經濟復甦低於預期，通貨膨脹導致工資追不上物價，房價上漲和美國聯儲局加息讓想買房的人買不起。但從官方最近公布的11月統計數據來看，核心通貨膨脹已經見頂回落，接近聯儲局制定的2%目標，明年有望按計劃減息，這將有助經濟增長，並紓緩民眾的心理壓力。而且，美國股市今年表現強勁，道瓊斯指數和標普500指數都接近歷史最高值，代表科技企業走勢的納斯達克指數全年上漲近40%，中產以上家庭大多因此而受惠。若能保持經濟平穩增長的勢頭，減息後人們感覺自己的可支配收入有所增加，大部分選民便會滿意現狀，令拜登勝出的機會增加。

 

　　民調還顯示，影響選民投票意向的另一個重要因素是拜登的年齡和健康狀況。由於他在公開場合多次表現「怪異」或講錯話，不少美國人包括一些民主黨「鐵桿選民」都覺得他力不從心，應該及早讓位。但社會上的民意對他贏得民主黨提名不會有甚麼影響，因為有實力的民主黨知名政客今年都不挑戰拜登，全在為2028年的總統大選鋪路。

 

　　雖然能避免初選的「內鬥」，但拜登在民調中的低支持率（百分之三十幾）令他的選情毫不樂觀，這與特朗普對他的指摘和攻擊有直接關係，其中政府應對氣候變化的政策和邊境管控政策，是被特朗普罵得最多的。

 

特朗普針對拜登政府的應對氣候變化及邊境管控政策作出猛烈抨擊。(AP)

 

「政治陷害」刺激「鐵粉」，助力特朗普

 

　　特朗普批評拜登的環保政策是「向美國能源企業開戰」，而他一旦重新當選，將立即批准鑽探和開採石油及天然氣。他還指摘拜登政府要讓美國所有汽車都變成電動車（其實美國尚未制定這樣的政策），「但我決不答應，我上任第一天就要停止這個政策」。

 

　　拜登就任總統後，改變了特朗普政府的邊境管控政策，導致非法移民數量暴增，一天之內曾有1.2萬人從墨西哥非法越境進入美國，創下歷史最高紀錄。一向反移民的特朗普抓住這個話題，近日在造勢大會上向選民保證，「我返回白宮的第一天，就會終止拜登政府的『開放邊界』政策」，令在場的支持者鼓掌叫好。這類演說能打動一部分選民，因為他們擔心非法移民佔用社會資源，影響他們的就業和福利。但特朗普有時用詞過激，也會引起輿論反彈，比如他本月16日在競選活動中說，非法移民正在「毒化我們國家的血液」 (poisoning the blood of our country)。這一講法引來公眾輿論的強烈抨擊，很多人認為這是「納粹語言」，但特朗普後來辯解說，他從沒讀過希特拉的書。

 

　　至於特朗普面臨的四起官司，目前看來不會阻止他獲得黨內提名，因為這些官司在共和黨初選結束時也打不完。與此同時，特朗普的「鐵桿選民」更相信他的說法，即民主黨政客用司法手段阻止他參選，以幫助拜登連任。這四起官司反而令特朗普的民調支持度上升，並推動了他的競選籌款活動，令他收到更多捐款。本月中的一份大型民調結果顯示，如果現在進行大選投票，在兩黨競爭激烈的五個「搖擺州」中，特朗普領先拜登大約五個百分點。

 

因為特朗普參與了國會山騷亂，科羅拉多州最高法院裁定他無資格參加該州的總統大選黨內初選。(AP)

 

法院裁決製造懸念，選情添變數 

 

　　除了選民的投票意向之外，一些意外事件也對大選結果構成新的「懸念」。科羅拉多州最高法院本月19日裁定，依據美國憲法第14條修正案的規定，特朗普沒有資格參加該州的總統大選黨內初選，因為他參與了2021年1月6日的國會山騷亂。如果其他州也出現類似的裁決，則意味著特朗普被「程序擊倒」，無法成為總統候選人。特朗普已經表示將向美國聯邦最高法院提出上訴，很多法律界人士認為特朗普不會失去總統候選人資格，因為聯邦最高法院的九位大法官中，有六位「保守派」是共和黨總統提名的，其中三人還是特朗普提名的，他們肯定會推翻科羅拉多州的裁決，允許特朗普參選。

 

　　我同意上述判斷，因為曾經採訪過2000年美國總統大選，當時的民主黨候選人戈爾與共和黨候選人小布殊（內地譯作小布什）因佛羅里達州重新點票的計算方法而產生法律糾紛，最終打到聯邦最高法院。共和黨總統提名的五位「保守派」大法官佔據了人數優勢，最終的裁決結果令小布殊得到了佛羅里達州的選舉人票，從而當選總統。如今的六比三讓特朗普打贏官司的機會更大，所以科羅拉多州高院的裁決應該算不上懸念。可以預料，這一屆總統大選將繼續由拜登與特朗普「唱主角」，其他幾位參選政客則僅僅是「陪跑員」，因為他們身強力壯，沒資格參加「長者的巔峰對決」，否則就太不講武德了。

 

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