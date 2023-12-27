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27/12/2023

黎淑賢燒炭離世終年46歲！拍《古惑仔3》飾方婷做江湖大嫂超經典！今年復出拍ViuTV《法與情》竟成遺作

#反收數特遣隊 #盧惠光 #黎淑賢 #古惑仔 #燒炭 #逝世 #影視娛樂
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　　藝人黎淑賢 （Bonnie）昨午突傳出離世消息，終年46歲。消息指下午1時多，佢被發現於北角家中燒炭並陷入昏迷，由兒子發現報案，送往律敦治醫院搶救後不治。

 

　　前夫盧惠光受訪時證實噩耗，佢指已收到兒子電話得知事件：「阿仔去醫院睇媽媽時，媽媽已走咗，唔想講太多。」盧惠光表示佢同前妻約兩星期前都有通電話，內容都係圍繞兩個仔嘅讀書問題，當時黎淑賢語氣都好平和，盧惠光未有察覺到對方有異樣。

 

《古惑仔3之隻手遮天》

 

　　ViuTV今年初開拍新劇《法與情》，邀得黎淑賢相隔21年再次復出拍劇，劇集於今月初開播，黎淑賢於第一集中已出場，未料今竟成遺作。

 

　　黎淑賢1995年以17歲之齡參選亞姐獲亞軍，同屆冠軍為楊恭如以及有勁爆嘅花姐「宮雪花」，係最有話題嘅一屆亞姐。翌年黎淑賢拍《古惑仔3之隻手遮天》，飾演洪興龍頭蔣天生（任達華飾演）女友「方婷」，江湖大嫂形象深入民心。黎淑賢戲中角色原本為艷星，特別其中一場被張耀揚飾演嘅烏鴉逼拍裸照，性感場面成為經典。之後亦陸續演出《蘭桂坊7公主》、《戰狼傳說》、《生化壽屍》等，都有大膽演出，性感尤物形象深入民心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　1998年黎淑賢同前夫盧惠光奉子成婚，後來在2002年拍完電影《反收數特遣隊》便淡出，戲中佢同當時丈夫盧惠光合演夫妻。2006年二人結束8年婚姻，次年改嫁美容醫生許智政，就一直再冇幕前演出。

 

 

 

轉載自: 晴報

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