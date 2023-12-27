丁子朗《妳不是她》和馮盈盈床戰Man爆回歸！於《亞洲超星團》脂粉味太重被網民批：硬生生整成油膩奶油

無綫新劇《妳不是她》今晚聖誕節首播，男主角丁子朗（丁丁）拍完劇再參加選秀節目《亞洲超星團》，碰巧兩個節目輪住播，周六先看《亞洲超星團》韓風脂粉丁丁，到周一至五再睇昔日陽光黑實的丁丁，立即變黑得咗！

《亞洲超星團》新一集中大曬麒麟臂，曾獲Rain大讚表情精準。

跳唱《餓狼傳說》。

前日（23日）《亞洲超星團》播出最新一集，丁子朗與隊友組成的「狼堡家族隊」唱出《餓狼傳說》。「狼人殺隊」以型格punk look上陣，穿上背心的丁丁大曬結實麒麟臂，但仍不及其又厚又白的idol妝容搶鏡。其實，自從丁丁轉花美男形象參加《亞洲超星團》後，很多網民表示未能接受：「明明係個陽光man男孩！大好前程！硬生生整成油膩奶油！服了！」、「可唔可以變返以前嘅丁丁」、「長期自帶厚妝，一世唔落妝」、「拍埋啲後生仔度，怕顯老，睇得出佢比賽好大壓力」。

不過，在今晚首播的《妳不是她》中，丁丁終於man爆回歸，變回觀眾心中的健康膚色陽光男孩，丁丁黑白膚色不停變臉，未知觀眾會否睇得慣？劇中，丁丁跟女主角馮盈盈有大量親熱戲，如連體嬰般黐到實，二人都表示是拍劇以來與拍檔最多親密接觸一次。丁丁說：「呢套真係好多錫錫戲，因為係純愛情劇，好深入咁講愛情，咁難免會描述到情侶間嘅親密行為，就好似一對情侶每日都會有親密行為咁。事前監製April怕我哋尷尬，拍攝親密戲前會預留多啲時間綵排，希望出嚟效果會好，同令我哋拍得舒服啲同少啲壓力，好多謝監製佢哋。」

《妳不是她》劇情講述長不大兼冇擔帶的林信（丁子朗飾），與生活有規律兼做事認真嚴謹的夏莉（馮盈盈飾）拍拖兼同居三年；雖然明知性格不合兼熱戀褪色，但二人均選擇默默忍受，直到一次林信被夏莉發現暗地胡亂花掉20多萬元、加上背著自己與火辣美女同車，二人為此激烈爭執兼鬧分手，混亂間發生嚴重車禍…雖然大難不死，夏莉自此性情大變，由「苦悶情人」變身「趣味情人」，除了任勞任怨兼服侍周到，仲要玩得、talk得兼識拆彈；縱然聽落「筍到爆」，但身邊各種跡象均顯示夏莉相當有可疑，林信亦覺得親密枕邊人越來越陌生，最終林信發現夏莉一個驚天大秘密，令二人戀情面臨真正考驗…