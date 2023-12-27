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27/12/2023

MIRROR Time｜姜濤被爆拍團綜瞓覺求隊員打牌收細音量！Anson Lo半夜肚餓垃圾桶旁執飯食充飢？

#影視娛樂 #MIRROR #調教你Mirror #江熚生（AK） #楊樂文（Lokman） #王智德（Alton） #邱士縉（Stanley） #李駿傑（Jeremy） #柳應廷（Jer） #呂爵安（Edan） #盧瀚霆（Anson Lo）
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　　MIRROR成軍以來，曾拍過真人騷《調教你MIRROR》，當時12子都未算太熟絡，在主持梁祖堯的引導下，互相傾訴心事，笑中有淚。早前他們再一起，越赴澳洲拍攝團綜，今次就比較歡樂，連日來一起生活，大家充滿笑聲，早前一起訪問時，就互相爆料大家的趣事。

 

　　12子回憶當日在澳洲拍攝的日子，一起生活時都有不少趣事，當中都以「聲音」有關，隊長楊樂文（Lokman）首先爆料：「有人行路好大聲，就算喺房瞓覺都聽到嘭嘭聲，咁解要咁大聲行呢？唔攰咩？呢個真係難忘啲，原來有人行路咁大聲嘅。」江熚生（AK）在旁就忍不住反問：你做乜望住我講呀？」

 

 

 

　　同樣王智德（Alton）亦急不及待分享室友巨大的鼻鼾聲：「我聽到好多，真係會影響睡眠質素，好消息係呢個Trip，我哋睡眠唔係好長，影響得好少。」此時，AK突然再心虛：「你唔覺得瞓覺前傾偈好開心咩？」謎底都好容易猜到，行路和睡覺時都會發出巨響是誰。

 

 

 

　　發生在AK身上的趣事也特別多，他和Alton在屋內發現一隻有如一元硬幣般大的蒼蠅，大家合力要花了十分鐘時間去「處理」牠。Lokman就再踢爆，在澳洲天氣很好，「有人」太投入看風景，就連窗前的蚊網也扯爛。

 

 

　　邱士縉（Stanley）表示大家一起在大屋同住，晚上不用拍攝時，有飲酒傾心事，同樣亦都把握時間去玩，製作隊有人有帶麻雀出發，12子就差不多每晚都有打牌。姜濤間中都會跟隊學打牌，但通常都會把握時間休息：「得兩、三個鐘休息，但佢哋成日打牌，大人自摸嗰啲聲好大，好High咁，每一晚都係咁，點解可以打到咁？」Stanley笑謂，姜濤曾經衝出房，問大家可否將音量收細，同時，柳應廷（Jer）就被爆最好手氣經常自摸，至於李駿傑（Jeremy）就最叻贏最多錢。

 

 

 

　　眾人七嘴八舌互爆一通，就連訪問當日因身體不適而默默坐著的盧瀚霆（Anson Lo）都被爆料，大家都指他太懶惰，好多時候Jeremy體貼照顧，Stanley笑指Anson Lo在半夜大家打牌時，會突然肚餓要再吃飯，但太求其並沒有再次加熱。AK笑問他是否收起團隊兩個飯盒，Anson Lo沒好氣地解釋：「唔係呀!係你哋8點幾食完淨低、放喺出面門口垃圾桶旁邊嗰啲咋。」

 

 

 

　　Stanley再謂Anosn Lo對食太沒追求，吃凍飯之外，有時懶得只會吃杯麵，一下子把工作人員出發前為大家準備的杯麵都吃清光，呂爵安（Edan）和其他人更大爆有時Anson Lo懶得連煲熱水整杯麵都會懶。平時會Jeremy體貼照顧隊友煮早餐，也會看不過服侍對方。此時大家都取笑Anson Lo，訪問當日剛身體不適，他沒好氣地說：「謠言止於智者。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　夜晚瘋狂玩耍、一朝早又要起身拍攝工作，12子都把握在車上的睡眠時間，在路途中睡著，MIRROR一起的「生活習慣」，就會互相影隊友睡相黑圖，Stanley笑稱今次也會有大量黑圖，姜濤坐私人飛機暈浪時，再有一張驚世黑圖，但Stanley堅持不敢公開，大家取笑見光後，姜濤和公司都會受影響。但姜濤強調生日的時候一定公開：「人生最痛苦、最暈嘅經歷，但我覺得嗰張好值得Po。」其實Edan同樣不能幸免，其實大家都儲了不少他的黑圖，相信鏡粉會十分期待。

轉載自: 晴報

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