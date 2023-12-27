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27/12/2023

2024年請假攻略懶人包！ 9個公眾假期最啱自製長假︰幾時請3日放10日？農曆新年、聖誕節請3日放9日

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

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    本欄隔周三更新

　　在2024年，打工仔又要開始計劃假期安排，以下為你整理2024年公眾假期的請假攻略，讓大家可以預早規劃，善用加上週末的長假期休息或外遊。

 

元旦：請4日放9日

　　2024年1月1日（星期一）為元旦翌日，打工仔請4日假（1月2日至5日、星期二至星期五），連接星期六、日，即享自製9日長假。

 

農曆新年： 請3日放9日

　　2024年2月10日至13日（星期六至星期二）為農曆年初一至年初四，由於農曆年初二為星期日，因此農曆年初四被訂為補假。打工仔只要在2月14日、15日及16日請3日假期，即可享9日長假。

 

清明節及復活節： 請3日放10日

　　2024年3月29日及30日（星期五、六）為耶穌受難節及耶穌受難節翌日，而4月1日（星期一）則為復活節星期一，打工仔原已享受4日連假。不過，清明節（4月4日、星期四）與復活節相距很近，若打工仔在4月2日、3日及5日請3日假期，更可連續獲得10天長假期，出外旅遊放鬆心情絕對無難度！

 

勞動節：請2日放5日或請4日放9日

　　5月1日（星期三）為勞動節，如果只需要一個短假期，可以只請5月2日及3日（星期四及星期五），連接星期六及日，即可享5日假期。不過，若想放一個長假期，可以選擇在4月29日、4月30日（星期一及星期二）、5月2日及3日請4日假，也可自製9天長假。

 

佛誕：請2日放5日

　　2024年佛誕於5月15日（星期三），打工仔可考慮於5月13日及14日（星期一及星期二）請假，或於5月16日及17日（星期四及星期五）請假，兩者同樣可以請2日放5日。

 

中秋節：請4日放9日

　　2024年中秋節為9月18日（星期三），同樣可以自製長假，大家只需請4日假（9月16日及17日、19日及20日），也可以放足9日。

 

國慶日：請1日放4日

　　2024年10月1日（星期二）是國慶日，打工仔只需於9月30日（星期一）請假一日，也可以享有4天連假。

 

聖誕節：請3日放9日

　　至於不少人期待的聖誕節，12月25日26日（星期三及星期四）為公眾假期，打工仔只需要請12月23日、24日（星期一及星期二）及27日（星期五），即可享9日悠長聖誕節假期。

 

　　工作有時，休息亦有時。祝大家2024年健康、平安！

 

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