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27/12/2023

《MakeMoney》比特幣價狂升，而家買比特幣仲嚟得切？｜大行預測比特幣2024年創新高｜買比特幣竟然係因為怕銀行倒閉？

#理財 #MakeMoney
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　　經歷高高低低嘅2023年，雖然美國市場依然高歌猛進，但反觀亞洲市場呢邊苦過DeeDee，所以唔少人都轉攻加密貨幣，所以比特幣今年幣價又重返高位，有唔少大行預測比特幣係2024年再度破頂，堅唔堅？




比特幣幣價上升五大原因


　　比特幣價格急升，據市場人士指，總結以下五大原因作大家參考：


1.美國比特幣現貨ETF申請獲批，帶動比特幣交易；


2.早前美國多間銀行破產及倒閉 ，比特幣反成為避險工具；


3.比特幣減半將於2024年5月發生；


4.美國公債被拋售，黃金及比特幣成為代替產品；


5.多個比特幣「鯨魚」地址顯示，比特幣數量目前正在累積。



　　除咗好多「鯨魚」睇好呢個市場之後，其實大行都蠢蠢欲動，紛紛向比特幣俾出「目標價，有啲價仲十分瘋狂！以下係投資銀行俾出嘅目標價：



Pantera Capital：15萬美元


　　Pantera Capital曾係今年八月份食後表示，預計比特幣係2024年減半之後，最牛價格可以達14.7843萬美元，參考上次比特幣減半之後，比特幣供應量減少43%，但對價格影響高達23%，根據模型及歷史預測，比特幣價係減半前3萬美元水平，將會飆升至減半後14.8萬美元。


渣打銀行：12萬美元


 　　渣打銀行今年七月中一份報告顯示，對比特幣「潛在軌跡」提出「看漲」睇法，預計比特幣係2023年年底到5萬美元，2024年可能飆升至12萬美元。該行解釋，潛在看漲主因係因為銀行業倒閉危機；加上比特幣礦商營利不斷上升，從而影響到預測軌跡。


摩根大通：45000美元


　　摩根大通則認為，比特幣同黃金價格係歷史上相關性，而隨著金價突破2000美元大關，因此比特幣預計可以上漲至45000美元水平。不過，有一個考量是，私人投資者須將比特幣的看法與黃金的地位相近。

總結：
　　雖然香港買賣比特幣都未算係太過「友善」，加上今年發生「JPEX事件」，令大眾對比特幣睇法轉向至「騙案」，但其實比特幣嘅幣價走勢已經證明，假如3年前你持有比特幣，你今日身家可能已經暴漲，可能比起買股票同樓仲好！不過投資買賣始終有風險，要量力而為啦。

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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