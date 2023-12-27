除夕倒數2024｜精選6大除夕煙花餐廳！半自助晚餐食魚子醬、加拿大雪蟹腳 / $888山頂倒數任飲美酒 / 6道菜食松露鮑魚、澳洲M9和牛肉眼

大家聖誕節過得怎樣呢？一過完聖誕，很快就踏入2024，大家今年的除夕安排了甚麼活動？如果還未計劃好，就要看看接下來的推介了。今次會為大家推介6大除夕晚餐，除了可以和愛人及朋友一齊食飯倒數外，更有機會看到今年維港的煙花匯演！好，不多說，大家看中了就訂枱吧！

***記得訂位要問清楚價錢及坐枱的位置！

除夕煙花餐廳│1. Harbourside Grill：$1,588食五道菜有M5和牛西冷扒！另加$350在戶外露台睇煙花

第一間要介紹的是在尖沙咀的海景餐廳Harbourside Grill，大家可以在Harbourside Grill看到維多利亞港兩岸的美景，是一個不錯的除夕晚餐選擇！Harbourside Grill節日菜單由曾任職法國星級餐廳及英國倫敦多間主流酒店的行政總廚Armand Sablon創作，在12月31日當晚有2款套餐，包括首輪時段供應四道菜套餐及次輪時段供應五道菜套餐。

12月31日當晚將會劃分兩輪入坐時段，首輪時段供應四道菜套餐是晚上5時30分入座，每位$888，重點菜式有法國紛迪加蠔配魚子醬及雅枝竹呢、煙燻三文魚 配蒔蘿酸奶油及小圓、法式鴨肝醬配根芹泥。而主菜大家可以選擇蘇格蘭牛柳扒配油封紅蔥、婆羅門參、奶油菠菜及紅酒汁或香煎鱸魚配奶油焗薯及龍蝦湯等。而次輪時段為每位$1,588的五道菜套餐，大部分菜式跟$888的套餐相同，是多了一個前菜煎北海道帶子配南瓜泥及榛子汁；而主菜的選擇有M5和牛西冷扒配油封紅蔥、婆羅門參、奶油菠菜及松露汁或香煎鱸魚配奶油焗薯、羅勒油及海膽湯汁。

如果大家當日想看除夕倒數煙花，可以在Harbourside Grill擁有戶外露台，海風倒數，而入場票價每位$350，每人包1杯飲品，若在12月30日前預購票價每位$300，平$50。

尖沙咀海景餐廳Harbourside Grill

價錢：第一輪每位$888、第二輪每位$1,588、倒數煙花連飲品門票每位$350

時間：首輪時段晚上5時30分入座，次輪時段晚上8時30分入座、倒數煙花連飲品門票晚上11時開始

地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE 401號舖

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