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27/12/2023

AlipayHK支付寶推4大澳門、內地優惠！澳門消費隨機減最多$888 / 無門檻搶內地$88禮券包 / 指定商場額外賺現金券

#著數優惠 #Alipay HK #支付寶 #澳門 #北上消費 #商場 #內地 #短線遊 #金光華廣場 #星河COCO Park #深業上城 #KK ONE #萬象前海 #Shopping #Jetso #著數 #週末好去處 #輕旅行
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Text: Kennis Wong

　　AlipayHK支付寶又推新優惠！今次橫跨至明年1月中，無論到內地，抑或澳門消費也有不同著數，可以無條件賺取禮券包，甚至即時隨機減免消費金額等，相當吸引！適合大家除夕北上玩樂！即睇4大優惠焦點！

 

Alipay HK優惠 ︳ 1. 人人有份內地商戶$88禮券包！熱門商場、Call車等適用

 

　　即日起至2024年1月15日，每日0時開始派發$88禮券包！香港人最愛逛的金光華廣場、福田星河COCO Park、深業上城、KK ONE和萬象前海等熱門商場均有參與是次推廣！AlipayHK用戶們可以在AlipayHK內地合作商戶張貼的宣傳單張掃描活動二維碼，或於AlipayHK的主頁上方搜索欄按「Alipay＋Rewards」，選擇「中國內地」專頁，即可領取禮券包，當中包括地鐵乘車券、Call車券及商戶通用券，總值$88，每人只可領取一次，並於14日內使用！喜歡北上周圍閒逛的你記得不要錯過！

 

（圖片來源：Envato）

 

內地商戶$88禮券包

領取日期：即日起至2024年1月15日
領取時間：每日0時起
領取方法：AlipayHK用戶可在AlipayHK內地合作商戶張貼的宣傳單張掃描活動二維碼，或於AlipayHK的主頁上方搜索欄按「Alipay＋Rewards」，選擇「中國內地」專頁，即可領取禮券包，最多只可領取一次，並於14日內使用

禮券包內容：

1. 地鐵乘車券：滿$2.1減$2兩張，適用於深圳（深圳地鐵、深圳通）、佛山（廣佛通）及中山（中山通）
2. 悅行國際小程式打車券：滿$10減$5兩張，適用於使用AlipayHK內的悅行國際小程式打車付款
3. 商戶通用券：滿$15減$6、滿$150減$18、滿$400減$50各一張，適用於內地線下商戶付款

 

Alipay HK優惠 ︳2. 指定商場掃碼即獲共$19.8優惠券！

 

　　行街Shopping熱點—領展中心城今期有獨家優惠！於12月30日至1月1日於領展中心城尋找並掃瞄場內張貼的AlipayHK限定二維碼，即可額外獲取$9.9優惠券2張，合共$19.8！只要大家在領取當日晚上11時59分前消費就可使用！不過每日數量有限，手快有手慢無，逛街時要金睛火眼尋找一下！

 

下一頁：繼續睇Alipay HK優惠！

 

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