菲律賓狐假虎威，美國撩事逗菲

這一年，中國和菲律賓在南海的互動突然大幅增加，為甚麼有這樣的改變呢？

除了衝突增加，還有一特點，就是菲律賓每次在南海搞事，都「有片為證」。為甚麼會刻意拍攝現場衝突畫面，留下影像呢？

菲律賓駐美大使更渲染局勢極度緊張，說南海是「危機即將爆發的地點」。突然之間，南海在菲律賓口中，好像危機四伏，而中國亦被妖魔化了。

真相究竟是甚麼？我們又怎樣理解？

先看看一些統計數字：去年6月至今，菲律賓擅闖南海島礁，差不多個個星期發生。

與過去不同，菲律賓這些小動作都有兩個相同特徵，就是刻意拍低記錄中國的「強硬行為」，以及有不少海外社交媒體瘋狂報道。由去年6月至今，超過1萬7千多次報道，是去年和前年報道總和兩倍。

內地博客「玉淵譚天」作了分析，發現所有海外社交媒體主要傳播節點，大部分帳號來自美國。而在菲律賓每次搞事當日或第二日，就是美國媒體炒作高峰期。

明顯是美國透過菲律賓，利用在南海搞事時，透過輿論炒作，為菲律賓吶喊助威，並抹黑中國。

美國不欲見到南海安寧，故一直妖魔化中國，而菲律賓就做了美國的爛頭卒。(Shutterstock)

美菲兩國共同炒作，意在何為？

若把美菲高頻炒作的時間緯度，與中國東盟在外交層面上正進行「南海行為準則」磋商，予以對比，不難發現美菲兩國的真實意圖。

今年，正是中國東盟就「南海行為準則」進行緊密磋商。中國東盟在域內有領土爭議，但大家同意以談判解決問題。

「南海行為準則」正在磋商三項主要內容，包括：

1. 有關國家不要採取旨在進入尚未佔據的南海島礁行動；

2. 有關國家應限制在南海地區進行軍事活動；

3. 有關國家相互通報將會對南海地區產生影響。

「南海行為準則」的磋商，理應是為南海地區諦造一個和諧安寧的局面，亦符合中國和東盟國家的根本利益。過去大半年，聯合工作組會議加快進行，到7月，「南海行為準則」第二輪審讀工作順利完成。

或許正因為美國不想見到中國東盟磋商有進展，所以從中作梗。於是，美菲同時炒作的目標，就是系統性、針對性地瞄準中國東盟的磋商。

現實是，美菲千方百計在中國和東盟國家之間挑撥離間，但東盟國家卻十分清楚。自今年6月以來，不僅沒有一個東盟國家聲明支持菲律賓，媒體也甚少跟進，證明菲律賓做法不得東盟其他國家同意。

這裏可以又以相同時間緯度看，由去年7月至今，除菲律賓外，其他東盟國家涉及「菲律賓」及「南海」的報道，不足200篇，有的國家報道篇數只是個位數。由此與美國媒體的1萬7千多篇報道比較，折射出美國的司馬昭之心。

美國遏制中國，路人皆知，但菲律賓呢，她究竟為了甚麼？

菲律賓，在國際上一個不起眼的國家，在東盟內一個不合群的島國，為了證明自己在國際上可以和美國「平起平坐」，在東盟內可以「領導群雄」，唯有在南海搞事，自己才上得了國際頭條新聞。這是典型小國心態。

最近新加坡總理李顯龍毫不客氣地問菲律賓：「馬尼拉，你確定菲律賓人想捲入一場你將成為戰場的戰鬥嗎？」

美國不希望南海安寧，故一直妖魔化中國在南海和她周邊的戰略環境；現在有了菲律賓作爛頭卒，事情變得複雜，而且十分危險。

2024年，南海隨時是一隻黑天鵝。