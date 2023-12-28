  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

28/12/2023

菲律賓狐假虎威，美國撩事逗菲

#政是有心 #中國 #菲律賓 #美國 #東盟 #南海 #大國博弈 #政治 #外交
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　這一年，中國和菲律賓在南海的互動突然大幅增加，為甚麼有這樣的改變呢？

 

　　除了衝突增加，還有一特點，就是菲律賓每次在南海搞事，都「有片為證」。為甚麼會刻意拍攝現場衝突畫面，留下影像呢？

 

　　菲律賓駐美大使更渲染局勢極度緊張，說南海是「危機即將爆發的地點」。突然之間，南海在菲律賓口中，好像危機四伏，而中國亦被妖魔化了。

 

　　真相究竟是甚麼？我們又怎樣理解？

 

　　先看看一些統計數字：去年6月至今，菲律賓擅闖南海島礁，差不多個個星期發生。

 

　　與過去不同，菲律賓這些小動作都有兩個相同特徵，就是刻意拍低記錄中國的「強硬行為」，以及有不少海外社交媒體瘋狂報道。由去年6月至今，超過1萬7千多次報道，是去年和前年報道總和兩倍。

 

　　內地博客「玉淵譚天」作了分析，發現所有海外社交媒體主要傳播節點，大部分帳號來自美國。而在菲律賓每次搞事當日或第二日，就是美國媒體炒作高峰期。

 

　　明顯是美國透過菲律賓，利用在南海搞事時，透過輿論炒作，為菲律賓吶喊助威，並抹黑中國。

 

美國不欲見到南海安寧，故一直妖魔化中國，而菲律賓就做了美國的爛頭卒。(Shutterstock)

 

　　美菲兩國共同炒作，意在何為？

 

　　若把美菲高頻炒作的時間緯度，與中國東盟在外交層面上正進行「南海行為準則」磋商，予以對比，不難發現美菲兩國的真實意圖。

 

　　今年，正是中國東盟就「南海行為準則」進行緊密磋商。中國東盟在域內有領土爭議，但大家同意以談判解決問題。

 

　　「南海行為準則」正在磋商三項主要內容，包括：

 

　　1. 有關國家不要採取旨在進入尚未佔據的南海島礁行動；

 

　　2. 有關國家應限制在南海地區進行軍事活動；

 

　　3. 有關國家相互通報將會對南海地區產生影響。

 

　　「南海行為準則」的磋商，理應是為南海地區諦造一個和諧安寧的局面，亦符合中國和東盟國家的根本利益。過去大半年，聯合工作組會議加快進行，到7月，「南海行為準則」第二輪審讀工作順利完成。

 

　　或許正因為美國不想見到中國東盟磋商有進展，所以從中作梗。於是，美菲同時炒作的目標，就是系統性、針對性地瞄準中國東盟的磋商。

 

　　現實是，美菲千方百計在中國和東盟國家之間挑撥離間，但東盟國家卻十分清楚。自今年6月以來，不僅沒有一個東盟國家聲明支持菲律賓，媒體也甚少跟進，證明菲律賓做法不得東盟其他國家同意。

 

　　這裏可以又以相同時間緯度看，由去年7月至今，除菲律賓外，其他東盟國家涉及「菲律賓」及「南海」的報道，不足200篇，有的國家報道篇數只是個位數。由此與美國媒體的1萬7千多篇報道比較，折射出美國的司馬昭之心。

 

　　美國遏制中國，路人皆知，但菲律賓呢，她究竟為了甚麼？

 

　　菲律賓，在國際上一個不起眼的國家，在東盟內一個不合群的島國，為了證明自己在國際上可以和美國「平起平坐」，在東盟內可以「領導群雄」，唯有在南海搞事，自己才上得了國際頭條新聞。這是典型小國心態。

 

　　最近新加坡總理李顯龍毫不客氣地問菲律賓：「馬尼拉，你確定菲律賓人想捲入一場你將成為戰場的戰鬥嗎？」

 

　　美國不希望南海安寧，故一直妖魔化中國在南海和她周邊的戰略環境；現在有了菲律賓作爛頭卒，事情變得複雜，而且十分危險。

 

　　2024年，南海隨時是一隻黑天鵝。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#政是有心 #中國 #菲律賓 #美國 #東盟 #南海 #大國博弈 #政治 #外交

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk