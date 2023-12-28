世衞「留意的」JN.1殺到 ?

新冠病毒JN.1迅速傳播，導致近期在東南亞國家感染新冠的人數激增。馬來西亞衞生部已重啟居家隔離措施，而印尼也在機場再設體溫掃描機。上周二 (19日) ，世衞更把JN.1獨立列為「需留意的變異株」，較之前被歸類為Omicron BA.2.86亞分支「升級」，獲世衞同等「重視」。

有別於BA.2.86，JN.1有一個刺突蛋白突變，令它有機會增強了免疫逃逸能力，全球至今已有逾40個國家出現JN.1病例。今年8月，JN.1首次在盧森堡被發現，其後它在英、美，以及新加坡、印尼等東南亞國家出現。

自今年11月以來，JN.1在全球流行毒株中的佔比迅速增加，從11月初的約4%增長，增至12月初的30%左右 ! 在丹麥，JN.1已感染了一半人口(約297萬人) ; 英國預計，JN.1每周增長率為84.2%，傳播速度遠遠超過其他新冠變種病毒株。

美國人打針 考慮多一層

在美國，火乘風勢，JN.1也趁感恩節至聖誕期間蔓延。美國疾控及預防中心（CDC）上周五（22日）預計，美國的新冠確診個案中，有逾44%屬JN.1，比兩周前增加了一倍 ! 儘管JN.1來勢洶洶，但美國民眾已不願再接種新冠疫苗，現只有不足兩成(約18%)的成年人已接種更新的疫苗。

那是美國人衡量過風險後的結果 : CDC數據顯示，美國上周染疫住院人數雖較前周增約10%，但按年卻跌30%，染疫死亡的人數也只是去年同期3,186人的22.5%。既然兩個數字均較去年顯著減少了，而且民眾也知道，有愈來愈多病例、研究及數據反映，打mRNA疫苗存在許多風險，包括心臟損傷(例如心肌炎、心包炎)和糖尿病，以及較嚴重的不良反應或「異常事件」，如過敏反應、血栓、免疫系統疾病，甚至有研究發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害人體器官和組織，他們便會懂得選擇還打不打針。



（圖片來源：Envato）

防疫角度之外，美國人也會考慮自己對政府部門的信任程度。美國近日有一份文件披露，美國食品及藥物管理局（FDA）不會提供有關輝瑞就新冠疫苗已確認有副作用的資訊，而這些資訊也非源自 FDA 的監察結果，但 FDA 和輝瑞卻拒絕向公眾發布。其實，FDA 和CDC早已確認輝瑞、Moderna 等疫苗會導致心臟損傷，其中更以年輕男性尤為普遍。

中港暫未受JN.1威脅

根據國家疾控局資料，現時內地主要流行的新冠病毒株仍是EG.5及其亞分支(見圖) ，截至12月10日，也只監測到7宗 JN.1個案 ; 根據12月11日至17日的監測結果卻顯示，內地急性呼吸道疾病，包括新冠，反而呈下降趨勢。

全國新型冠狀病毒感染本土病例變異株變化趨勢

（圖片來源：中國疾病預防控制中心）

至於香港，衞生防護中心引述近日的監測數據表示，JN.1雖已於社區傳播，但暫未有證據顯示，JN.1會較XBB及其分支引致重症或死亡，現病例僅佔6%。

口罩有戴有不戴

現時JN.1在中港兩地流行程度極低，但後續發展難料，JN.1確有機會可成為流行病毒株。隨着天氣轉冷，預期各種呼吸道病毒，包括新冠、支原體、腺病毒、呼吸道合胞病毒等會更加活躍，大家須時刻警惕，溫故知新，善用防疫抗疫的智慧。

內地近日呼籲「科學佩戴口罩」的7類情形或場景（央視網）可能是內地遏止呼吸道病例升勢的關鍵，值得一看。

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