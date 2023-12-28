比比星期四｜恒指再升近300點 萬七點收爐可期？｜聯想股價提早達標 皆因AI PC面世？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

市場續憧憬聯儲局明年減息，美股周三反覆造好，帶動港股連升兩日，重上16900點水平，形勢上有轉好跡象，惟除了外圍息率環境外，內地經濟表現同樣是後市表現的關鍵因素，現階段仍難言睇好？據港交所權益披露顯示，軟銀集團於12月19日、即商湯(00020)，繼續減持商湯股份，持股量進一步降至10.97%。但股價仍跟大市造好，反映減持影響已消散？惟今年走勢仍一底低於一底，尋底格局不改？隨着生成式人工智能AI的爆發，個人電腦行業亦迎來顛覆式的創新時刻，聯想(00992)早前在北京舉辦AI PC投資者活動日推出的天禧AI生態架構，相信有望帶動聯想IDG(智能設備業務集團)收入與利潤穩健增長。不過股價早段已見過10.94元，超過比比給予2024年目標價，再上升空間有限？

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