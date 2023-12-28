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28/12/2023

2023離世名人｜再見了！緬懷10位過世名人：天后李玟 / 最美周芷若 / 香港樂壇教父 / 《哈利波特》重要演員

#名人 #2023年 #離世 #吳耀漢 #顧嘉煇 #坂本龍一 #文彬 #ASTRO #Michael Gambon #查理．芒格 #黎淑賢 #李善均 #周海媚 #李玟 #Pantry熱話
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Text: Sammy Leung

　　到了2023年最後幾天，今年的你過得好嗎？雖然今年受疫情的影響減少了，大家的生活好像已經慢慢回到正常，但今年有不少名人都離開了我們，今次會跟大家緬懷於2023年離世的名人。

 

離世名人2023│1. 李玟

 

　　歌手李玟（Coco）7月被發現在家中浴室失去意識，送往醫院後醫治無效在7月5日逝世，享年48歲。Coco在1993年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，翻唱了Whitney Houston的《Run to You》奪亞軍。入行後，推出了多首經典的金曲，好像是《往日情·愛我久一點》、《Di Da Di·暗示》等！而她在2000年更憑李安執導的電影《臥虎藏龍》主題曲《A Love Before Time》入圍美國第73屆奧斯卡金像獎「最佳原創歌曲獎」，更成為了首位登上奧斯卡舞台獻唱的華人歌手，所以令到更多人認識她！樂壇天后李玟的離世，令大家覺得十分惋惜。

 

圖片來源：IG@ cocolee 

 

圖片來源：IG@ cocolee

 

延伸閱讀：李玟逝世｜回顧一代天后演藝生涯5個重要時刻！首個華人登奧斯卡頒獎台唱《臥虎藏龍》主題曲／登美國 BillBoard／為《花木蘭》配音

 

離世名人2023│2. 周海媚

 

　　藝人周海媚（海味）於 2023年12月11 日因病離世，終年57歲。有「最美周芷若」之稱的周海媚於出道後演過很多經典角色，例如《義不容情》（1989 年）的「李華」、《倚天屠龍記》（1994 年）的「周芷若」、《大鬧廣昌隆》（1997 年）的「小芙蓉」等等。之後她到了內地發展，在《武媚娘傳奇》出演爆紅，很多人都被她大讚她的演技，演活了表面溫婉、內裏城府極深的楊淑妃。而在2019年演出新版《倚天屠龍記》，被封「最美滅絕師太」。

 

圖片來源：周海媚工作室

 

延伸閱讀：周海媚去世｜滿清貴族後人變當紅花旦！回顧周海媚經典代表作、情史！金庸都讚「最美周芷若」／與呂良偉秘婚閃離／自揭有陰陽眼

 

離世名人2023│3. 李善均

 

　　如果大家曾看電影《上流寄生族》一定認識韓國百想影帝李善均，李善均早前捲入毒品風波，被警方約談，生前毛髮檢驗結果是陰性。12月27日，李善均被發現在座駕中燒炭輕生，享年48歲。他曾出演多套爆紅的電視劇及電影，包括《白色巨塔》、《咖啡王子1號店》、《我的大叔》、《上流寄生族》，演技備受肯定，所以在韓國，甚至世界各地都有超多影迷。這位影帝的離世，震驚娛樂圈，引起很多人的關注。

 

圖片來源：《我的大叔》

 

離世名人2023│4. 黎淑賢

 

　　盧惠光前妻黎淑賢在2023年12月26日離世，終年46歲。黎淑賢是1995年的亞姐亞軍，曾出演多套劇集及電影，好像是《蘭桂坊7公主》、《戰狼傳說》、《護花驚情》、《殭屍道長II》、《國際刑警1997》，而最經典的一定是《古惑仔3之隻手遮天》中飾演洪興龍頭蔣天生（任達華飾演）女友「方婷」。而她在拍攝電影《反收數特遣隊》後便淡出，今年再復出為ViuTV《法與情》飾演梁麗娟，成為了遺作。

 


 

離世名人2023│5. 查理．芒格

 

　　美國企業家兼億萬富翁查理．芒格於2023年11月28日逝世，終年99歲！芒格是股神巴菲特的好拍檔，而他生前為投資界、職場留下很多名言金句，是投資界傳奇人物。他曾說：「信任第一，能力第二」，這證明了芒格十分注重自己與員工關係，認為信任比能力重要！

 

 
 
 
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延伸閱讀：芒格逝世終年99歲！十大職場、人生金句超啱聽實用！視Google總部為幼稚園？認清99%人類屬最底層！股神芭菲特拍檔活得好最大秘訣是甚麼？

 

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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