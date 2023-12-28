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28/12/2023

2024年運程｜辰龍善變必有突發事發生？名字有這元素的人會行運！樓價繼續跌？可以冷敲邊隻股？

#玄學 #龍年 #運程 #2024年 #高層 #行運 #職場 #樓價 #風水玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　測字高手好意先生常在中國方塊文字中找尋智慧，也從明年「甲辰」年兩個字中找到未來的線索，他每年預測翌年運勢時，每多創見。

 

　　先「檢閱」一下兔年的成績，以下是他的預測：

 

（一）「卯兔年八字有三個木三個火，木又能生火，火上加火，啟示明年會非常熱，冷氣機風扇非常吃香。」

 

　　結果熱浪席捲全球，「世界氣象組織」表示2023年6月是歷史上最熱。

 

（二）「明年木仍多，房屋供應多，樓價難升。」

 

　　年初專家們都預測樓價會升5%至10%，埋年計數，價格倒跌，成交淡淨，名牌屋苑的成交價比高峯時回落約兩成。

 

（三）「癸字是發字頭，創新發明有機會。」

 

　　只Chat GPT 一項新技術，已經將世界反轉。

 

（四）「已形似巴士校車旅遊車，兩已相撞、司機要小心。」

 

　　兩已指2023年立春八字的日柱為「癸已」，時柱為「丁已」，兩已在相鄰地支，所以有相撞的喻示。

 

　　今年三月，將軍澳有一輛貨車和四輛分別載有學童和長者的旅遊巴士連環相撞，引至88人受傷。

 

　　好意先生本來今年不肯費神再測了，但朋友逐個來問，更煩，結果在10月透露了以下啟示：

 

（一）大地震

 

　　「甲辰年地支辰是「震」字尾，可能有大地震大傷害。」

 

　　（上周即冬至前幾天，甘肅、青海發生地震，最嚴重達6.2級，百多人罹難，這不知是否反映來年之氣已蠢蠢欲動。）

 

（二）樓價跌

 

　　「立春八字2木3土，提示樓宇（土木）供多於求，樓價尚要下滑。甲字是田土下穿，樓市仍要下試新低。」

 

（三）突發事

 

　　「辰龍善變，有謂神龍見首不見尾，故必有突發事情，令人驚心動魄，事件發生前沒有人估到。」

 

（四）股市升

 

　　「恒指會上23,000點，但股市非常反覆，2月和10月可能特別波動。」

 

（五）換高層

 

　　「掌權者及領導層有調職免職的危險。」

 

（六）水有運

 

　　「立春八字缺水，故名字有水或兩點水的人運氣會好轉，有貴人助力，心境開朗。」

 

（七）藥有景

 

　　「甲辰年甲木辰土，土上養木，喻無論西藥中藥都有前途，特別留意涉及有葉植物的突破新藥，對健康有幫助，可留意某些藥股的勢向。」

 

（八）有矛盾

 

　　「立春八字有對立，喻示無論國際形勢或職場人事，都有對抗出現，加上八字缺水，水主調節和溶解，在沒有水的情況下，內部矛盾多、互相猜忌、互不信任。」

 

　　既然外面風大雨大，我們更應著力經營自己的小宇宙，希望歲月靜好，香港成為安樂的小島！

 

 

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