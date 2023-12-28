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28/12/2023

回鄉證續期「延長死線」月底屆滿！中港兩個地方可換證？收費多少？最快多少天可取臨時證？即睇9大FAQ！附預約連結

#深圳市公安局 #回鄉證 #北上 #中旅社 #香港 #內地 #短線遊 #過期 #深圳
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Text: Kennis Wong

　　國家出入境管理局今年 4 月宣布把證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期延長至今年12月31日。數數手指，相關回鄉證還有幾天就真的無法使用了！現時北上玩樂成新潮流，若大家手持過期回鄉證，記得要把握時間到香港的中旅社及深圳市公安局辦理換證，即睇回鄉證續期8大FAQ！

 

回鄉證續期 ︳ 1. 中旅社換證可以「walk in」嗎？ 有甚麼換證步驟？

 

　　答：現時已取消即場「walk in」辨理換證服務，大家只能在中旅社網站預約網站提前預約辦理時間。然後到香港中旅證件服務中心換證。成功後可自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件，或按《領取證件回執》上預定取證日期到提交申請的服務中心取證。

 

　　對於當天籌號已滿未能辦理網上預約但有緊急事由如： 探病、奔喪、就醫、就學、緊急商務等事由人士等的，請在預約網站上填寫好相關申請，可就近前往證件服務中心加急辦理。

 

回鄉證續期 ︳ 2. 中旅社現時的預約情況如何？

 

　　答：現可於網站查看預約情況，暫時各區中心仍然有籌。

 

九龍西中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

九龍東中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

港島中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

新界西中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

新界東中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

旺角臨時證件服務中心預約情況

（圖片來源：中旅社）

 

下一頁：繼續睇中旅社換證FAQ！

 

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