從西安古城牆，思考今天地緣戰略

這個月最冷的幾天，我與學界的一些朋友組團到西安參觀旅遊。這已是我第五次到西安，每次都總有所得。例如上一次，是應西安交通大學之邀到那裏講學，意外之喜是尋幽探勝，到了離校園不太遠的唐朝興慶宮遺址，它現在已變成公園，相傳當年李白為楊貴妃賦詩《清平調》便在此地。另一喜是在碑林花了千多元買了一大幅《大秦景教流行中國碑》的拓片，後來才知道國家主席習近平剛也送了一幅給教宗方濟各，教廷甚為欣喜。



今次已是第四次到訪兵馬俑，而全中國最難買票入場、人山人海的陝西省歷史博物館，從前也來過兩次。本以為這次不會再有驚喜，但原來過去沒有注意到的西安城牆，其細節竟充滿了中國人建築與軍事戰略的智慧。

西安城牆全長超過13公里，遊客可在城牆上騎單車。(Shutterstock)



城牆共長13.74公里，是現今世界規模最大、最完整的古代軍事城堡設施，遊客可騎單車在城牆上通行。不過，城牆雖壯麗，若無高人指點，對很多重要的細節也是會視而不見。這次運氣好，導遊是名副其實的高人，聽他如數家珍般介紹城牆，歷史知識自然快速增長。



城牆固若金湯 細節充滿智慧



怎麼知道他不是道聽塗說、胡言亂語？可以的，要檢驗一個人在其領域的功力，看看他在某些較少人掌握的知識上是否有清楚的認知。多年前我一位舊同事、著名歷史學家李伯重，聽到我提到司馬遷的父親司馬談，立即說我懂得漢朝的歷史。這當然有所誇大，因為知道司馬談的，人數不會太少。今次的西安導遊，知識可比知道一個歷史人物的名字有深度得多。不知怎地，他突然大談周朝起源的斷代問題，並對這究竟是公元前1027年還是1046年提出他自己的看法。更使人驚訝的，是他知道1027年一說是根據《竹書紀年》的記載推論出來的。我40多年前研究過這問題，並認為《竹書紀年》可信。一聽導遊的論述，雖不同意他的結論，但卻知道他「食過夜粥」，功力深厚。

城牆有甚麼值得我們細看？城牆既是防衛設施、國之重器，那麼首先要評估它的防衛能力。此城牆確是固若金湯，從它外觀上的宏偉堅固已可知一二。但更重要的是，它一道道設計巧妙的防禦結構。整座城都有護城河包圍着，這只是起碼的要求。一座城池的弱點在它的城門，要防止城門被攻破，吊橋是重要的。城門前的吊橋一拉起，閘門一閉，外敵便難以越雷池半步了。但原來後面還有多幾層保險，就算攻破了閘門，作用也不大。閘門內是一塊空地，四面有牆包圍，而且城牆上有箭樓，居高臨下，守城的士兵可從箭樓的窗中萬箭齊發，困在下面被牆包圍的敵軍是在送死。



西安城閘門後是一塊被四面牆包圍的空地，敵軍攻入後便會面臨萬箭齊發，守軍有如甕中捉鱉。(Shutterstock)



我在南京的中華門中見過近似的結構，叫作甕城，有甕中捉鱉之意，故意放一些人進入甕城，即可在箭樓萬箭齊發，消滅他們。西安與其他甕城不同之處，是與甕城結構接近的，竟有兩個。在第一個甕城死不掉的，在第二個也可能被滅。甕城這東西，符合古今兵法。《孫子》有云，「十則圍之」，敵人若有堅固的防守陣地，要攻破它，便要有多倍的兵力。由此可知，守城者兵力多半遠不及來犯者，如何以少勝多？毛澤東的戰略是把敵人割裂，己方便可以用具優勢的兵力把對方一小撮一小撮的除掉。西安的甕城正是利用早已建成的城牆，把敵人一塊塊的分割起來。



聯國投票 美屢大敗中方取勝



美國對中國發動冷戰，美國主攻，中國主守。如何守？方法之一是把其他國家拉來自己一邊，這樣對方的朋友或盟友便愈來愈少，亦即把對方的實力一口一口的吃掉。美國與中國都有採取相應政策爭取其他國家支持，但從聯合國多次投票結果所見，都是美國大敗、中國一方取勝便可得知，美國不太成功。





中國在聯合國的盟友愈來愈多，使美國的話語權驟減。(iStock)

我在其中一個甕城見到，要進入該甕城要走側門，但此門一旦關上後，敵人很難把它撞開。原因是城門對着門外不遠處有一堵牆，若要撞門，空間受阻，很難撞得開。戰爭時，我都想製造一種形勢，對手行動時縛手縛腳，處處受阻，那麼，其勝望自會杳然。





西方道德高地崩潰 難控形勢

城牆上每隔120米，便會有一結構從城牆向外凸出，這些叫敵樓。其作用顯然，別人攻城時，若無這些凸出的結構，守城士兵只能單向抵擋敵軍，但若有敵樓，則因射箭的角度不同，可使敵人腹背受敵。在今天的地緣政治中，美國尚無法從俄烏戰爭中脫身出來，突然又來個巴以戰爭，美國是否願意在台海再開一戰線？此種態勢倒不是中國營造出來的，而是美國把自己隨時弄成腹背受敵。



城牆上的箭樓很有意思，居高臨下，控制大局。從前西方世界為自己打造道德高地，大佔便宜，但近年其道德地位已崩潰，等於箭樓已塌下，再控制不住形勢了。