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29/12/2023

周海媚死因｜家人公開周海媚死因！聲明6大重點：遺產分配、去世原因、收養的貓狗安排

#周海媚 #名人隕歿 #北京 #微博 #娛樂 #演員 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　女星周海媚12 月 11 日於北京離世，終年57歲，「周海媚工作室」事後在微博發訃文，而海媚的媽媽亦在18日透過工作室發表聲明：「海媚一生中塑造了無數成功的角色，願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！」由於事出突然，有關周海媚的死因與生後事安排引起網友熱烈討論，周海媚姐姐周鳳27日發表聲明，就周海媚遺產分配、去世原因以及收養的貓狗如何安排等問題對外說明。

 

 

　　周海媚的媽媽和家人正身處北京，仍然處理海媚的身後事，海媚家有四兄弟姊妹，上有大家姐，她排行第二，還有兩名弟弟。海媚的大家姐周海瑩發表聲明，以六個重點交代海媚的身後事安排。

 

　　1. 妹妹的所有財產和房產，會按照法律由母親繼承。

 

　　2. 根據室內監控錄像及經過法醫部門的鑑定，妹妹是突發心臟病猝死，妹妹走得安詳，很平靜，沒有痛苦，公眾不需要再多討論，請大家尊重。

 

　　3. 留意到網上一些報道，我們不會設立任何慈善基金會，亦不會授權任何機構和個人，大家不要上當受騙；而妹妹身前長期支持的公益事項，我們了解之後會以「周海媚」的名義繼續。

 

　　4. 我們會帶妹妹骨灰返港，之後再找合適的墓地，亦不再公開。

 

　　5. 妹妹飼養的貓、狗和其他小動物，我們因條件的問題，已在北京找了她一些愛護動物的好朋友代為收養。

 

　　6. 最後，希望妹妹在熒幕上美好的形象留給大眾，大家在心裏記住就可以了，不要再到她家的門外拍攝。

 

 

　　姐姐接受傳媒訪問時透露待妹妹的骨灰回港後，再考慮會否舉辦追思會。

 

 

轉載自: 晴報

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