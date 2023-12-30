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30/12/2023

番茄通粉食譜｜變奏版茶餐廳美食︰滑蛋辣番茄通粉！兩種食材煮出香濃茄湯！滑滑炒蛋零失敗大法公開

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

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    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
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    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　每次到訪茶餐廳，我總喜歡叫番茄湯通粉，然後再自己親手加辣，下多一點胡椒粉和幾滴辣椒油，整碗通粉就升到另一層次。當然，這種體驗絕對是百份百個人口味，吸引與否就是見仁見智，入廚首個法則是「我鐘意」。

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　今次我用了番茄湯的做法，再配上韓式辣醬，我大愛這種味道。為甚麼用入口番茄？甜多一點、番茄香味多一點、味道層次多一點。除了加入通粉同吃，湯底用來伴白飯也是妙絕！而那個滑滑的炒蛋更是神來之筆。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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