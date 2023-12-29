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29/12/2023

山姆超市掃貨順豐最快即日寄返香港！現場Shopping、山姆App網購都得！點收費？4 Steps教學設定香港收貨

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Text: Sammy Leung

　　最近，一提到深圳好去處，可能大家都會想起山姆超市，因為山姆超市貨品價錢平，又有超多選擇。但如果大家沒有時間北上，又想在山姆超市的購物的話，可以留意一下順豐速遞推出的「深港半日達服務」，不論你身處山姆超市親身購物或者是在網上購物，都可以送到香港！即睇！

 

延伸閱讀：深圳好去處2023 | 前海山姆超市必買推介！¥18抵食安格斯漢堡／¥300有找名牌足浴桶／實用除蟎機／大手掃足料蟹黃麵！香港有巴士直達？即睇會員申請詳情

 

　　想在深圳山姆超市購物，但一個不小心買太多，很難再全部貨品帶回香港；或者在山姆APP網購想把貨物運到香港，可以怎麼辦呢？順豐由即日起推出「深港半日達」服務，不論在山姆超市現場或是線上購物，都可以送貨到家。寄件模式一共有2種，分別為深圳山姆掃碼寄及線上購物香港收貨。

 

　　先說說「深圳山姆掃碼寄」，大家可以在山姆門店購物後，去到福田／龍華順豐營業站點，再掃描深港半日達寄件QR Code下單就可以了。不過，順豐工作人員會幫你檢查貨物是否符合寄遞要求，再包裝及配送到香港地址。

 

福田營業站點：深圳市福田區農林路69號印力中心1樓

龍華營業站點：深圳市龍華區龍華街道東吳工業園9棟1樓壹城中心

 

 

　　而第二種是「線上購物香港收貨」，大家可以在透過山姆APP購物後，4步就可以收貨：

 

　　1.    山姆APP內主頁左上角點擊地圖標示，進入「選擇收貨地址」介面，收貨地址填寫福田順豐營業站點(深圳市福田區農林路69號印力中心1樓) 和收件人資訊

 

 

　　2.    購物後在確認訂單頁面的「訂單備注」中備註自己的聯絡方式

 

 

 

　　3.    完成購物後，掃QR Code打開順豐「深港半日達」寄件頁面，記得在「寄件人信息」頁面填入自己的電話；在「收件人信息」頁面填入您自己的香港收件資訊。完成物品申報後，從山姆app複制購物訂單號至「申報信息」頁面

 

 

　　4.    等待收貨訊息，收貨付款。

 

　　詳細下單攻略可以在官方網站找到。

 

　　重點來了，到底收費是如何，又甚麼限制呢？在你完成寄件後，當天11點前順豐攬收成功的話，就可以半日送達香港；如果11點後順豐攬收成功，就會是第二日下午送達。而服務方面，重量首3公斤為人民幣50元，續重每0.5公斤收人民幣5元。不過大家要留意，不是全部物件都可以寄的，要符合海關寄遞要求的商品才可寄遞，而生鮮肉類、冷藏冷凍及含有肉蛋奶類商品不可寄遞）。

 

更多詳情按此

 

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