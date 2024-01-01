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01/01/2024

佳節狂歡豪飲易傷肝！肝火上升如火山爆發！中醫：養肝分柔肝、疏肝兩類

#中醫 #聖誕節 #肝硬化 #飲酒 #脂肪肝 #肝炎 #望聞問切 #養生 #傷肝 #除夕 #針灸 #針灸穴位 #養生Tips #肝癌 #腸胃肝臟科
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　佳節連連，聖誕歡樂的氣氛仍徘徊在腦海之間，意猶未盡，迎接2024年的興奮心情正準備就緒。大家開心歡度之際，又怎能缺少醇酒美食。飲酒傷肝，不容置疑，尤其是現今都市人很多患上乙型和丙型肝炎也不自知，情緒傷肝，過勞壞肝，起居生活和飲食習慣又加一腳，結果，都市人每年的肝病數字也逐年遞增，其中包括：肝炎、脂肪肝、肝硬化和肝癌等。所以近年來補肝、護肝和治療肝病等，都受到大家的關注與重視。

 

　　來到歐洲就更甚。很多人對酒精的喜好可說是人人手一杯，飯可以不吃，酒絕對不能不喝。所以如何做到佳節狂歡，品嚐美酒之後不傷肝，成為我們的重要課題。當然，中醫依然有辦法。

 

 

　　相信很多朋友對飲酒傷肝抱持懷疑態度，我敢肯定告之：「對，飲酒會傷肝。」其原理很簡單，養肝之道，貴乎疏與柔。意思是指要養好肝，必須從疏肝與柔肝作切入點。疏肝，是疏散肝氣鬱結的方法。肝氣鬱結，鬱而化火，肝最怕火。表現為兩脇脹痛或竄痛，胸悶不舒，或噁心，嘔吐酸水，食慾不振，腹痛腹瀉，周身竄痛等。

 

　　柔肝，即養血柔肝。 是治療肝陰虛（肝血不足）的方法。肝陰虛，陰虛生內熱，熱盛化火，上文提及肝怕火。其表現為視力減退，兩眼乾澀，夜盲，時會頭暈耳鳴。爪甲色淡，或睡眠質素欠佳，多夢，口乾缺少津液，脈細弱等。 「肝為剛臟」，賴血以養，所以肝怕被火燒乾水（血）。

 

　　說完養肝，不能不提的，當然是傷肝。肝最忌火、鬱。 肝火上升，就好比爆烈式火山爆發。此類型火山爆發會產生猛烈的爆炸，同時噴出大量氣體和火山碎屑物質，噴出的熔漿以中酸性熔漿為主。它噴出的岩漿黏稠，同時噴出大量浮石和熾熱的火山灰。所以，肝火上升的危害，就如火山爆發，逃得過熔岩滅村，也逃不過火山灰的傷害。

 

　　肝火旺的人不僅會有目赤、口苦、急躁易怒、頭暈等症狀，還可能導致昏厥、發狂、咯血，以及心肌梗塞和腦血管意外。因此，肝火旺不要掉以輕心，要及時調節，去火養肝。致於鬱，就責於情緒不穩、經絡氣血瘀阻所造成的肝氣鬱結，鬱而化火，又來個火，結果又殊途同歸。

 

 

　　無論怎麼樣的酒，都含有酒精成分，酒精能燃點成火種，所以飲酒能令體溫上升，同時亦使肝火上升，所以我肯定地說，酒能傷肝。 當我們知道肝的死穴，自然就懂得如何避重就輕，發揮既能貪嘴又不傷肝的功力。

 

　　我的強項，當然是針灸。 飲酒前： 針灸中脘、三陰交、豐隆等穴，以達到健脾、排毒、利水祛濕的功效，加快酒精排出體外，從而防止酒精滯留體內而傷肝。 飲酒後： 針灸肝俞、脾俞、腎俞及復溜等穴，以達到補肝、護肝及健脾養腎的功效，能有效提升肝、脾、腎的修護功能。 有了以上的方法，便可以既能貪嘴又不傷肝。 祝大家新年快樂、身體健康！飲杯！

 

 

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