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29/12/2023

除夕倒數2024 ︳KeeTa請全港12.31免費搭電車！叮叮一日遊6大打卡、美食推介：外國風情藝術壁畫村、歐陸風展館建築、CNN推介大坑奶茶王

#藝里坊 #打卡熱點 #大坑 #本地遊 #除夕倒數 #祥興咖啡室 #北角 #中環 #xmasplay2023 #炳記茶檔 #xmas2023 #週末好去處 #跑馬地 #除夕 #倒數
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Text: Kennis Wong

　　大家準備好迎接連續3日的假期未？大家若未想好除夕到哪裏玩，可以考慮來一個港島電車一日遊！外賣平台KeeTa將於12月31日（星期日）舉行「搭謝日」，請大家免費搭「叮叮」！當晚在維港還有跨年煙花匯演，不如跟著編輯來一個除夕港島電車一日遊，免費搭盡「叮叮」！

 

KeeTa於12.31請全港搭「叮叮車」！

 

　　KeeTa登陸香港半年，服務已經遍佈全港！KeeTa將於12月31日（星期日）請全港市民免費搭「叮叮」，以答謝大家的支持！大家記得趁這個機會，由堅尼地城，途經上環、灣仔、北角等地，玩到筲箕灣！最後晚上到維港兩岸，觀賞倒數煙花，渡過完美除夕，迎接2024年！現在就看看港島沿途有甚麼好玩、好食，悠閒地打打卡！

 

（圖片來源：KeeTa Facebook）

 

閱讀更多：香港跨年睇煙花倒數！維港上演長達12分鐘！

 

電車一日遊打卡熱點 ︳ 1. 西營盤藝里坊：置身藝術村、26幅大型壁畫任影！

 

　　第一站首先可以到西營盤藝里坊！近年云云市區重建項目中，一定不乏藝術元素！藝里坊發展商誠邀17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，遍佈大大小小的建築物，到四處閒逛時可以慢慢欣賞藝術家的心思，有簡單的彩虹樓梯，又有香港人最愛的霓虹燈，站在作品前就能輕鬆拍下充滿色彩的照片，十分寫意！

 

 
 
 
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（圖片來源：藝里坊）

（圖片來源：藝里坊）

 

藝里坊

地址：西營盤忠正街8號（藝里坊‧1號）、忠正街1號（藝里坊‧2號）

鄰近電車站：西邊街

藝里坊官網請按此

 

電車一日遊打卡熱點 ︳ 2. 中環孫中山紀念館：古典希臘風法定古蹟！打卡柚木樓梯、玻璃窗

 

　　中環一帶留下了不少法定古蹟，滿滿的歐陸式建築散落在不同角落。在中環半山有孫中山紀念館，原來館址「甘棠第」於1914年建成，本來是香港商人何甘棠的宅第。建築屬愛德華時期的古典風格，一踏足就感受到一陣復古及歐陸風格，十分高雅。行出幾步有一個弧形陽台以希臘式巨柱承托，還有色彩斑斕的玻璃窗、陽臺牆身的瓷磚，以及柚木樓梯，大家可以盡情打卡，仿如置身外國大宅般！

 

 
 
 
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AURORA.PHOTOGRAPHY（@aurora.aowyphotography）分享的帖子

 

（圖片來源：孫中山紀念館）

（圖片來源：孫中山紀念館）

 

　　場內還有很多展覽，分為常設及專題展覽，連孫中山在香港西醫書院的畢業考試成績表、與宋慶齡的婚約書也有複製品展出！大家可以免費參觀，除了打卡外，還可以認識一下孫中山的傳奇一生。

 

孫中山紀念館

地址：中環半山衞城道7號

開放時間：

星期一至三、五︰上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期︰上午10時至晚上7時

農曆新年除夕︰上午10時至下午5時

星期四（公眾假期、孫中山先生11月12日誕辰及3月12日忌辰除外）、農曆年初一及二休館

鄰近電車站：禧利街

孫中山紀念館官網請按此

 

下一頁：繼續睇打卡熱點！

 

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