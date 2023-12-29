29/12/2023
全球百大型男、百大美女排行榜出爐！姜濤成亞洲第一！MIRROR 4子上榜？香港唯一上榜女星係佢！即睇邊個係世一
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
在大家心目中，哪一個明星或名人長得最帥或最漂亮呢？每年， TC Candler都會公布全球「百大型男」及「百大美女」排行榜，而2023的最新排名已經出爐。今年，香港又有多少明星入選呢？而一向被大家公認是「型男」的碧咸，竟然只是排第68，即睇誰是世一！
每年，美國網站「TC Candler」都會公布全球「百大型男」及「百大美女」排行榜，今次我們先看看全球百大美女排行榜Top10：
第1名：Nancy Jewel McDonie（MOMOLAND）
第2名：Dasha Taran
第3名：湊崎紗夏Sana（TWICE）
第4名：Gal Gadot
第5名：Jasmine Tookes
第6名：Sitala
第7名：Eleen Suliman
第8名：Andrea Botez
第9名：Jisoo（BLACKPINK）
第10名：Savannah Clarke
圖片來源：Nancy Jewel McDonie IG
第一位是Nancy Jewel McDonie，Nancy是美韓混血兒，更曾是韓國女團MOMOLAND成員；第二名是有「俄羅斯精靈美女」之稱的網紅Dasha Taran；第三名則是韓國女子組合TWICE 的日本成員Sana。
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而近年爆紅的BLACKPINK成員全部都上榜，分別是第9名Jisoo、第12名的Rosé、第14名的Lisa及第23名的Jennie。其他熟悉的明星有第11名的韓國女團TWICE台灣成員周子瑜、第15名的演出《假面女郎》的韓星NANA、第17名的韓星全昭彌、第22位的美國隊長妻子Alba Baptista、第27名的韓國女團IVE成員張員瑛、第36名的韓國女團New Jeans的成員Danielle、第46名的韓國女團aespa中國成員 Ningning、第62位真人電影《小美人魚》中主演愛麗兒的Halle Bailey、第83位的Emma Watson及第100位的Emilia Clarke。
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而香港都有一位女藝人上榜，就是有「魔鬼胸」之稱的蔚雨芯，她在今次排名中為第68名。蔚雨芯在2012年出道，曾出演《十月初五的月光》（2021年）、《搵食飯團》、《金雞SSS》，而現時更有自家美容品牌。
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