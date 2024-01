肌肉流失 | 肌肉量隨年歲出現斷崖式下跌？易失平衡、骨折風險Up、機能老化！一個小測試即Check你有無患上肌少症！

人由中年階段開始,身體就會有一樣東西慢慢流失。若有得我話事的話,我會希望那樣東西是 「脂肪」,但實情當然並非如此。真正的答案:隨著年紀漸長而流失的珍貴東西,是我們的肌肉。我們30歲過後,肌肉每年流失大概1%;40 歲打後,肌肉每10年流失最少8%,沒運動的,每10年肌肉流失可多達10至15%;50歲之後,肌肉合成率降3成,特別是女性更年期後的肌肉,可謂 「斷崖式」下跌;65歲以上的群組當中,每100人就有9人患上肌少症(Sarcopenia);到70歲的時候,肌肉甚至會降到只剩年輕人的1/3。若老人家住院臥病兩星期或以上,肌肉流失速度可急跌超過20%。

要抗衡肌肉流失,不能待失去肌肉、體力活力皆不行後才悔不當初,最好趁自己還有氣有力、肌肉仍在的時候,就要開始保養,否則等到老年行動不便時才驚覺想挽救,效果有限。人一少肌,就會引發多樣後遺症,包括:容易失平衡而增加跌倒和骨折風險、活動/行動能力變差、喪失自理/自主能力、代謝健康下降、身體機能老化衰弱等。

若我們觀察一下身邊的長者,會有一些開始走路愈來愈慢、走不多遠就開始喘氣、説累要休息、又或身體容易失去平衡,那都可能是因為肌肉減少了。若想進一步了解自己或家人有沒有出現肌少症的現象,可參考中文大學內科及藥物治療學系胡令芳教授及其團隊於2014年發表在 Journal of the American Medical Directors Association 第15卷第9期、名為 “Validating the SARC-F:A Suitable Community Screening Tool for Sarcopenia?”的學術報告。胡教授研究了4,000名65歲以上的香港居民,發現用以上五條簡單的問題就可評估一個人有沒有肌少症:

1)拿起10磅重的東西會否感到吃力呢?

0=沒有

1= 感到有一點吃力/困難

2= 感到非常吃力/困難,無法完成動作

2)在家裏走動時會感到吃力/困難、又或需要人協助嗎?

0=沒有

1= 感到有一點吃力/困難

2= 感到非常吃力/困難,需要人協助

3)要從座椅或床站起來的時候,會感到吃力/困難、又或需要人協助嗎?

0=沒有

1= 感到有一點吃力/困難

2= 感到非常吃力/困難,需要人協助

4)行十級樓梯會感到吃力/困難嗎?

0=沒有

1= 感到有一點吃力/困難

2= 感到非常吃力/困難,無法完成動作

5)過去的一年,有否跌倒過?

0=沒有

1=1-3次

2=4次以上

五條問題加起來若是4分或以上,就是肌少症了。

不想讓自己去到以上的情況,就要牢記 「肌不可失」! 肌肉流失是漸進式過程,了解了失肌流程,我們就可著手「Build 肌」了!下回再續。