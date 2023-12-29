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29/12/2023

百年製藥老字號憑黃祥華如意油揚威東南亞！本港少數中醫製藥業成功例子！最初原來賣燈飾？

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    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    尋‧情‧味

    隔周五刊出

 

黃祥華流行堂

 

　　中成藥文化歷史悠久，主張運用各種傳統療法，以達致陰陽平衡，從而治病及強身健體。上世紀香港，中成藥行業百花齊放，在全盛時期曾有千多間製藥廠。「黃祥華」是當中數一數二的百年製藥老字號，祖舖位於佛山，以「黃祥華帆船標如意油」聞名。黃祥華流行堂現時由黃氏第五代黃啟昌經營，主要經營製藥及中醫診所，目標是以發展中成藥為人類健康作貢獻，並把中醫骨科手法及傳統內科技術發揚光大。

 

黃祥華如意油

 

　　黃祥華如意油可內服外用，老少咸宜。內用主治感冒、腸胃不適、風痰咳嗽等症狀；外用可紓緩燙火刀傷及蚊蟲螫傷。如意油以二十多種天然中草藥混合而成，製成精油過程中，須先磨碎草藥，然後以水烹煮中藥，並混合油，再提煉成精油及加入副料。在百多年來，黃氏不斷改良如意油，以應對各個時代的流行病。

 

黃祥華如意油

 

源遠流長的老字號

 

　　起初，黃氏家族在佛山經營「黃祥華燈飾」。有次滂沱大雨，黃兆祥（字祥華）的父親及兄弟皆因淋雨而臥床不起，幸得鄰近佛寺「白衣庵」的尼姑相助，在經卷中尋得藥方，使病得以治癒。自此黃氏視藥方如家珍，並留存後代。黃奕南是黃兆祥的第五子，在佛山是知名儒醫。他把神方研發成藥油，一來油能防止藥材發霉，二來方便攜帶，三來可內服外用。據說，當時沒人製過藥油。黃氏把藥油贈予買燈飾的客人，因藥奏效，回頭客多不勝數，後來黃氏便把燈飾舖轉為藥舖，專售如意油。

 

由李鴻章贈予黃祥華藥舖「韓康遺業」字畫（複製品），韓康是東漢醫生，以賣中藥為生，因營商均真聞名。

 

　　民國年初，黃祥華藥舖隨之衰落。戰後百物蕭條，無法在國內經營生意。1950年，黃祥華藥舖的第四代傳人黃凝鎏在香港重操家業，店舖以黃凝鎏的名字為號，稱「黃祥華流行堂」。起初，黃氏在紅磡開設店舖，後來遷至油麻地華德大廈，至1987年遷到現址。昔日，黃祥華流行堂以製藥為主，店舖以前舖後廠形式運作。由於製藥規模擴大，1990年代，黃氏於屯門建設GMP*製藥工廠，後來又在荔枝角開廠，以製造如意油以外的藥物。自黃啟昌繼承父業，同時發展診症行業，除油麻地地舖外，現時還開設了數間黃祥華中醫診所。

 

海外發展

 

　　40年前，黃祥華如意油開始外銷馬來西亞，及後銷至新加坡、印尼、大溪地、越南、泰國等地。如意油在馬來西亞屬兒科藥品，主要為兒童驅臍風，故在當地家傳戶曉，深受華人歡迎。現時，黃氏已在馬來西亞建立GMP工廠，以符合當地標準，拓展海外市場，相較香港，在馬來西亞開廠的要求較為彈性，價格相宜，亦是吸引黃氏到該地開廠的原因。

 

馬來西亞GMP工廠

 

　　創業難守業更難。黃祥華如意油憑藉多代努力，利用得天獨厚的資源條件，不斷發展及進步。然而，黃祥華的成功，在香港是碩果僅存的例子，雖中藥在本港有一定需求，但在本港現有制度框架下，香港的中成藥行業發展甚為艱難。中醫製藥行業在未來何去何從，便要視乎各持份者能否在各層面上平衡了。

 

*GMP指Good Manufacturing Practice（藥品優良製造規範），以確保及藥物的品質標準及控制其生產程序。

 

黃祥華流行堂 – 油麻地

創於：咸豐八年或咸豐十年（黃祥華如意油）

經營：中成藥、中醫診所

地址：油麻地廣東道808號永泰大廈地舖

電話：23858958／51193564 (Whatsapp)

營業時間：

星期一至五上午10:30至下午1:30，下午5:30至下午8:00；

星期六上午10:30至下午1:30，下午4:00至下午8:00

（星期日及公眾假期休息）

 

香港老舖記錄冊

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